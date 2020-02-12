В московском "Мегаспорте" в среду стартовал клубный чемпионат мира. За главный трофей поборются восемь команд из Европы, Азии и Южной Америки, среди которых и два наших клуба - столичные "Спартак" и "Локомотив".

Нынешний Мундиалито, как еще называют турнир, уже седьмой по счету. Первые пять прошли в Бразилии, а с прошлого года клубный чемпионат мира переехал в Москву. То, что у нас при этом зима, никого не смущает. Наоборот. "Россия входит в число стран, где лучше всего понимают, что пляжный футбол - это гораздо больше, чем исключительно летний вид спорта, - подчеркнул глава Всемирной организации пляжного футбола Жоан Куско. - Предыдущий розыгрыш клубного чемпионата мира получился очень успешным. Москва - идеальное место для пляжного футбола".

Итак, восемь команд поделены на две группы. По две лучших из каждого квартета выйдут в полуфинал. "Локо", который с двумя победами является самым титулованным клубом турнира, попал в группу "А". Первый матч "железнодорожники" провели против турецкого "Аланьяспора". В другой игре японский "Токио Верди" был сильнее испанского "Леванте" - 3:2.

Столичный "Спартак" в группе "В" стартовал матчем против дебютанта, швейцарского "Грассхоппера". Учитывая то, что дальше "красно-белым" играть с действующим чемпионом Мундиалито португальской "Брагой" и бразильским "Фламенго", терять очки москвичам было нельзя. И хозяева песка с задачей справились блестяще - 8:1. Покер - у форварда сборной России Федора Земскова. Отметим, что и "Брага" начала защиту титула с победы, одолев "Фламенго" со счетом 6:4. Сегодня с бразильцами встретится "Спартак".