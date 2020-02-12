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12.02.2020 18:52
Рубрика: Власть

Защите не мешать

В новом КоАП предложено прописать штрафы за помехи адвокатам
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 31(8085)
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена статья, наказывающая за воспрепятствование адвокатской деятельности.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Под статью могут попасть, например, неправомерный отказ в предоставлении адвокату нужной информации или проволочки с предоставлением такой информации. За помехи в работе адвокатов предлагается установить штраф для граждан в размере от двух до пяти тысяч рублей или предупреждение. Для должностных лиц предлагается штраф от пяти до десяти тысяч рублей.

Фото: iStock
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Вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Геннадий Шаров отметил, что проект КоАП содержит важную новеллу, само наличие которой в известной мере обнадеживает адвокатов.

"Впервые в законопроекте, разработанном министерством юстиции, прозвучало, что вмешательство в какой бы то ни было форме в адвокатскую деятельность в целях воспрепятствования осуществлению адвокатом его профессиональных полномочий наказуемо", - сказал вице-президент Федеральной палаты адвокатов.

По словам вице-президента ФПА России Геннадия Шарова, хотя размер штрафа не превышает меру наказания за несвоевременное предоставление информации гражданину, тем не менее начало положено, и порочная практика в отношении адвокатов будет наказуема.

Напомним также, что Федеральная палата адвокатов приступила к разработке комплексной информационной системы адвокатуры России.

Как сообщила советник ФПА РФ Елена Авакян, помимо прочего, данная система позволит защитникам рассылать по электронным каналам адвокатские запросы. Планируется, что "электронная адвокатура" будет интегрирована и с порталом госуслуг, и с государственной системой межведомственного взаимодействия.

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Вовремя полученные сведения помогут адвокату защитить человека. Собственно, особый статус адвокатского запроса нужен не столько самим адвокатам, сколько их подзащитным. Чем полнее будет адвокатское досье, тем больше шансов доказать правду. А для этого адвокату нужен доступ к информации.

Недавно Федеральная палата адвокатов провела масштабное исследование, как на практике работает институт адвокатского запроса, часто ли защитникам приходится сталкиваться с молчанием. Какую информацию предоставляют, в какой отказывают.

Одна из проблем: нередко адресаты адвокатских запросов чересчур широко толкуют установленный законодательством перечень сведений с ограниченным доступом, относя к ним и сведения, запрашиваемые адвокатом по конкретному поводу. В свете этого, полагают эксперты, необходима ревизия законодательных положений, закрепляющих перечень сведений с ограниченным доступом. А наказание за неправомерное непредоставление адвокату информации должно стать неотвратимым. Кроме того, необходимо наказывать и за другие помехи адвокатам.

Власть Право Административное право Власть Работа власти Судебная система Проблемы адвокатуры Административное законодательство

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