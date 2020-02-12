"Подиум зрелой красоты" - мероприятие, которое проходит в трех регионах нашей страны: в Москве, Петербурге и Казани. Суть его проста: организаторы устраивают модное дефиле для людей в возрасте 50+, привлекая к участию известных дизайнеров одежды, популярные бренды и торговые сети. Параметры моделей значения не имеют: сюда принимают людей любой комплекции, главное - мотивация.

Лозунг подиума "Мы показываем не вещи - мы показываем людей!" отлично характеризует намерения организаторов изменить отношение к "серебряному возрасту", доказать, что драйв, вкус к жизни, социальная активность, а также желание и умение быть красивыми присущи старшим не менее, чем молодым.

Семейная пара Елены и Георгия Акуловых отметит в этом году 45-летие супружеской жизни. Сейчас ему 72, ей 63, но огонек в глазах горит совсем по-юному. Оба смолоду занимались творчеством: он - по дереву, она - авторскими куклами, не оставляют своих занятий и сейчас. Супруги вырастили шестерых детей и, хотя не все они смогли прийти поболеть за своих родителей, зрительный зал наполнен до отказа родными, близкими и просто интересующими проблемами старшего поколения.

Анастасия Лазибная, автор проекта, рассказывает, что в этом году организаторы получили 197 заявок, 15 из которых - от мужчин. Участниками подиума стали 65 петербуржцев старше 50 лет. Впервые акцент в дефиле был сделан на влюбленные и супружеские пары. Устроителям хотелось подчеркнуть: пылкие чувства не исчезают с возрастом. А еще в программе - мастер-классы от дизайнеров и стилистов, лекции модельеров о том, как "поймать вдохновение", и, конечно, общение.

- Желание распространить "Подиумы зрелой красоты" в другие регионы огромно, - говорит Анастасия Лазибная. - Нас уже атакуют заявками Самара, Саратов, Екатеринбург... А здесь, несмотря на то, что Петербург многие считают чопорным городом, мы решили, что в этот раз будем по-хорошему "хулиганить", ломая стереотипы и о возрасте, и о городе.

Проект поддержали петербургские дизайнеры модных домов. На нем выступил также "самый чумовой уличный хор" Петербурга - Хор Дурацкого. А сами участники действа охотно включились в это "хулиганство", устроив в финале показов всеобщую дискотеку: под хит "Моя бабушка курит трубку" танцевали и на подиуме, и в зале.