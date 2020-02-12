Действующая чемпионка St. Petersburg Ladies Trophy голландка Кики Бертенс и прошлогодняя финалистка хорватка Донна Векич проэкзаменуют российских теннисисток во втором круге турнира.

С Векич предстоит встретиться Екатерине Александровой. На старте соревнований хорватка довольно легко справилась с американкой Кристи Эрим Анн (6:4, 6:1).

А вот Александровой пришлось больше двух часов бороться за выход в следующий раунд с соотечественницей Дарьей Касаткиной (6:4, 3:6, 6:4).

Вероника Кудерметова, которая вместе с Александровой приехала с матча Кубка Федерации в Румынии, тоже удачно стартовала в Санкт-Петербурге. Она обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счетом 7:6 (7:4), 1:6, 7:5. Восьмая ракетка мира Кики Бертенс будет еще одним серьезным испытанием для Кудерметовой.

Еще одной россиянкой, сумевшей преодолеть первый круг в Санкт-Петербурге, стала обладательница wild card Светлана Кузнецова. Она разгромила американку Дженнифер Брэйди со счетом 6:3, 6:1. Но следующая соперница так просто не сдастся. За выход в четвертьфинал Кузнецова поспорит с первой сеяной St. Petersburg Ladies Trophy, пятой ракеткой мира швейцаркой Белиндой Бенчич.

Ну а накануне состоялась жеребьевка финальной части Кубка Федерации. Турнир пройдет 14-19 апреля в Будапеште. На этой стадии турнира сыграют 12 команд, восемь из которых прошли отбор через квалификационные матчи, в том числе сборная России.

Наши девушки в группе А встретятся с хозяйками Fed Cup венгерками и действующими чемпионками француженками.