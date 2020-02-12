В Постоянном Комитете Союзного государства подвели итоги 2019 года

В Москве прошло ежегодное совещание с государственными заказчиками программ и мероприятий Союзного государства в области обороны, безопасности, правоохранительной деятельности и военно-технического сотрудничества. Аналогичное совещание прошло и в Минске.

Совещание открыл Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. Он отметил, что в прошлом году в работе находилось семь союзных программ и пять мероприятий. Среди них - три программы, связанные с обороной, безопасностью и правоохранительной деятельностью, и четыре научно-технические: "Луч" (завершена в 2019 году), "Автоэлектроника", "Технология-СГ" и "Паритет".

Три ежегодных мероприятия, прошедших в рамках Союзного государства, были направлены на обеспечение функционирования Региональной группировки войск (сил) Беларуси и России, одно - на обеспечение мер по противодействию терроризму и еще одно касалось организации военно-патриотической смены учащихся суворовских (Нахимовского военно-морского) и кадетских училищ Беларуси и России. Также были проведены научно-практическая конференция "Комплексная защита информации" и Форум вузов инженерно-технологического профиля.

- Объем бюджетных средств, выделенных российским распорядителям на реализацию указанных программ и мероприятий, составил более двух миллиардов 354 миллионов российских рублей, или около 82% от средств, выделенных российской стороне, - заметил Григорий Рапота. - На белорусской стороне эти цифры составили более одного миллиарда 145 миллионов российских рублей, или около 81% от всех выделенных средств.

Напомним: в 2019 году были утверждены научно-техническая программа "Интеграция-СГ" и Экспертный совет по присуждению премии Союзного государства в области науки и техники. Внесены изменения в программы "Совершенствование объектов военной инфраструктуры" и "Совершенствование пограничной безопасности Союзного государства".

Кстати, премия Союзного государства в области науки и техники в первый раз будет вручена в 2021 году. Уже разработан механизм отбора кандидатов среди граждан России и Беларуси, имеющих выдающиеся научные достижения.

Сейчас Департамент оборонной промышленности и военно-технического сотрудничества Посткома готовит проекты концепций еще семи программ: "Комплекс-СГ", "Безопасность-СГ", "Новопол", "Аддитивность", "Радиационная безопасность", "Ускоритель-СПР", "Социальная адаптация".

- Чтобы они получили право на жизнь, - подчеркнул Григорий Рапота, - необходимо своевременно и качественно их подготовить.

Среди недостатков в работе госзаказчиков союзных программ Госсекретарь назвал несвоевременное предоставление аналитических материалов и итоговых отчетов, низкое их качество, неравномерное расходование денег в течение года.

Рассмотрены итоги реализации программ "ДНК-идентификация" и "Комбикорм-СГ". Освоение бюджетных средств по ним стопроцентное.

На сегодня в число основных вопросов к заседаниям Совмина Союзного государства включены итоговые отчеты по завершившимся программам "Союзный тепловизор", "Компомат", "СКИФ-НЕДРА" и "Луч", продление срока реализации программы Союзного государства "Развитие и совершенствование единой системы технического прикрытия железных дорог региона", некоторые другие.

- Задача госзаказчиков, - акцентировал Григорий Рапота внимание собравшихся, - ускорить внесение согласованных с заинтересованными госорганами материалов для их рассмотрения на заседаниях Совета Министров Союзного государства.

Заместитель Государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин подробно остановился на современных космических технологиях.

- Например, если мы создаем технику для космического применения, то она может использоваться на Международной космической станции, - говорит он. - Значит она должна отвечать требованиям законодательства участвующих в этом проекте стран. Если речь идет о навигационных системах, а это могут быть российские, китайские, японские, американские системы, то они должны работать в одних диапазонах, соответствовать другим общим критериям. Программа "Интеграция-СГ" - это шаг в направлении нового взаимодействия при разработке космической техники нового поколения. Речь идет о взаимозаменяемых конструкциях. Когда есть стандартная платформа, есть посадочное место, есть подведенная энергия...