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12.02.2020 08:00
Рубрика: Экономика

В Роскачестве назвали плюсы и минусы растительного "молока"

Текст: Марина Гусенко
Насколько полезно растительное молоко и может ли оно заменить козье или коровье - на эти вопросы отвечают эксперты Роскачества.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Начнем с того, что растительный продукт не может называться "молоком" и не может полностью заменить настоящее молоко. Но если кто-то не переносит молочный белок или лактозу или он веган по убеждению, то напиток из сои, орехов, кокоса может стать альтернативой. А если человек здоров полностью, переходить на растительные напитки можно только после консультации с врачом. Особенно это важно для детей и подростков.

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости
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Тем не менее у растительных напитков есть плюсы. В них содержатся витамины группы В, которые хорошо влияют на нервную систему, а также группы Н, Е, кальций, железо, цинк, медь, кремний, калий. Разные виды "молока" из орехов обладают практически теми же витаминами, свойствами, жирами, минералами, какие содержатся в этих орехах.

Теперь минусы. Некоторые виды растительного "молока" в разы жирнее традиционного. Если жирность коровьего молока составляет 2,5% или 3,6%, то кокосового напитка - 24%.

Плюс орехи - сильные аллергены, поэтому и напитки из них могут спровоцировать пищевую непереносимость.

Кроме того, в растительные напитки могут быть добавлены не особенно полезные растительные масла, стабилизаторы, консерванты, эмульгаторы, сахар.

Подробности читайте на сайте Роскачества.

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