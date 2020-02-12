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12.02.2020 11:50
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре назвали новую причину возникновения рака

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Заболеть онкологией рискуют люди, часто употребляющие курительные смеси. Например, снюс, который является одним из видов бездымного табака.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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В особой группе риска - подростки, которые часто употребляют снюс, так как его, в отличие от сигарет, продают и несовершеннолетним. Употребление бездымного табака - доказанная причина развития рака полости рта, рака поджелудочной железы, рака пищевода и рака лёгких, подчеркивают специалисты Роспотребнадзора.

К тому же, если долго употреблять снюс, это будет способствовать пародонтозу, разрушению зубов, появлению зловонного запаха изо рта, тахикардии, гипертонии. Дело в том, что снюс - это сосательный табак (пакетики помещают между десной и губой), поэтому остаётся во рту не менее 30 минут. За это время в организм попадает в десятки раз больше никотина, чем при выкуривании одной, даже самой крепкой сигареты. Если в самой крепкой сигарете содержится до 1,5 мг никотина, то при употреблении снюса можно получить до 22 мг никотина.

К снюсу быстрее привыкают, а отказ от него протекает намного сложнее, чем от обычных сигарет.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Онкология: как победить рак

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