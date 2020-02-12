В Швейцарии выясняют, как местная компания сотрудничала с ЦРУ и БНД

Швейцарская компания Crypto AG, один из лидеров по выпуску оборудования, используемого при шифровании, могла сотрудничать со спецслужбами США и Германии, помогая им незаконно получать информацию, считают власти страны.

Для проверки этих подозрений Федеральный совет альпийской республики "распорядился провести расследование", которым займется бывший федеральный судья Никлаус Оберхольцер, передает ТАСС.

По данным журналистов, "ЦРУ и германская разведывательная служба БНД купили в 1971 году доли в базирующейся в кантоне Цуг компании Crypto AG через один из фондов в Лихтенштейне", о чем клиенты компании не знали. В итоге многие страны приобретали у них шифровальные машины, которые давали спецслужбам США и ФРГ возможность тайно получать секретную информацию. По предварительным данным, в числе тех, кто мог пострадать, приобретя у Crypto "взломанную" продукцию - порядка ста стран.