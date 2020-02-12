В Сирии отклонившиеся от маршрута военные США обстреляли местных жителей

В сирийской провинции Хасеке американские военные вступили в перепалку с местными жителями и обстреляли их, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в САР. Конфликт начался после того, как колонна военных США отклонилась от маршрута, уточнил руководитель Центра генерал-майор Юрий Боренков.

"В 10​​​:30 12 февраля на блокпосту в районе населенного пункта Харбат-Хамо, расположенном восточнее Камышлы провинции Хасеке, подразделением правительственных войск САР была остановлена отклонившаяся от маршрута следования колонна ВС США, - уточняется в пресс-релизе Центра. - Между военнослужащими США и местным населением произошел конфликт, в результате которого военные США открыли огонь на поражение по гражданским лицам".

В результате беспорядочной стрельбы один подросток погиб на месте и еще один местный житель получил ранения.

"Только благодаря усилиям прибывших к месту происшествия российских военнослужащих удалось предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта с местными жителями и обеспечить выход колонны ВС США в направлении пункта базирования в районе населенного пункта Химо провинции Хасеке", - подчеркнули в Центре по примирению.