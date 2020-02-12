В Таджикистане построят пять новых русских школ

В среду Совет Федерации одобрил на заседании закон о ратификации соглашения, подписанного в прошлом году правительствами России и Таджикистана. Согласно документу, общеобразовательные школы с обучением на русском языке появятся в городах Душанбе, Куляб, Худжанд, Бохтар и Турсунзаде. В каждой из них будут учиться до 1200 детей. Подобные школы уже есть в бывших советских республиках. Например, в Ашхабаде (Туркменистан) работает школа N 1 имени А.С. Пушкина. Преподавание в ней ведется на русском языке, выпускники получают аттестаты туркменского и российского образца.
В Таджикистане уже есть две русские школы в Душанбе и одна в Кулябе. Однако строительство сразу нескольких учебных заведений в одной стране - "это важная гуманитарная акция, еще не было в странах Содружества такого масштабного проекта", отметил, представляя закон, зампред Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин.
Российская сторона с привлечением Евразийского фонда стабилизации и развития профинансирует строительство и оснащение школ всем необходимым, включая медицинские кабинеты. Таджикистан обязуется за свой счет подвести коммуникации и построить подъездные пути. После ввода школ в эксплуатацию преподавание в них будет идти по российским образовательным стандартам.
Вопрос о кадровом обеспечении новых школ пока остается открытым. В Таджикистане третий год работают 50 учителей из России, их труд оплачивает Министерство просвещения РФ. Проект был запущен при активной поддержке Совета Федерации и лично спикера Валентины Матвиенко.
"Я уверен, что проект по направлению учителей сохранится, - сказал первый замминистра просвещения РФ Павел Зенькович на заседании Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам. - Мы подумаем вместе с таджикскими коллегами, как часть из них переориентировать на новые школы". Подготовить учителей мог бы и педагогический факультет Таджикско-Российского Славянского университета, считают в ведомстве. Кроме того, на эти цели можно направить часть квоты, выделяемой таджикским студентам в российских вузах. "Неразрешимых вопросов подготовка кадров у нас не вызывает", - сказал Зенькович. Тем не менее Валентина Матвиенко призвала минпросвещения уже сейчас подумать о кадрах, тем более что таджикская сторона просит увеличить число командируемых из России педагогов.
Кроме того, сенаторы одобрили закон, позволяющий крымчанам претендовать на получение звания "ветеран военной службы". Оно будет присваиваться военнослужащим, в том числе уволенным в запас, постоянно проживавшим и проходившим службу в Вооруженных силах, дислоцированных в Крыму и Севастополе на день принятия их в состав РФ.