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12.02.2020 19:46
Рубрика: Власть

Аттестат переходит границы

В Таджикистане построят пять новых русских школ
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 31(8085)
Сразу пять школ с обучением на русском языке и по российским стандартам будет построено в Таджикистане на средства федерального бюджета. В минпросвещения заверили, что проблем с кадрами для этих учебных заведений не будет.

В среду Совет Федерации одобрил на заседании закон о ратификации соглашения, подписанного в прошлом году правительствами России и Таджикистана. Согласно документу, общеобразовательные школы с обучением на русском языке появятся в городах Душанбе, Куляб, Худжанд, Бохтар и Турсунзаде. В каждой из них будут учиться до 1200 детей. Подобные школы уже есть в бывших советских республиках. Например, в Ашхабаде (Туркменистан) работает школа N 1 имени А.С. Пушкина. Преподавание в ней ведется на русском языке, выпускники получают аттестаты туркменского и российского образца.

В Таджикистане уже есть две русские школы в Душанбе и одна в Кулябе. Однако строительство сразу нескольких учебных заведений в одной стране - "это важная гуманитарная акция, еще не было в странах Содружества такого масштабного проекта", отметил, представляя закон, зампред Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин.

Фото: Александра Мудрац/ТАСС
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Российская сторона с привлечением Евразийского фонда стабилизации и развития профинансирует строительство и оснащение школ всем необходимым, включая медицинские кабинеты. Таджикистан обязуется за свой счет подвести коммуникации и построить подъездные пути. После ввода школ в эксплуатацию преподавание в них будет идти по российским образовательным стандартам.

Вопрос о кадровом обеспечении новых школ пока остается открытым. В Таджикистане третий год работают 50 учителей из России, их труд оплачивает Министерство просвещения РФ. Проект был запущен при активной поддержке Совета Федерации и лично спикера Валентины Матвиенко.

"Я уверен, что проект по направлению учителей сохранится, - сказал первый замминистра просвещения РФ Павел Зенькович на заседании Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам. - Мы подумаем вместе с таджикскими коллегами, как часть из них переориентировать на новые школы". Подготовить учителей мог бы и педагогический факультет Таджикско-Российского Славянского университета, считают в ведомстве. Кроме того, на эти цели можно направить часть квоты, выделяемой таджикским студентам в российских вузах. "Неразрешимых вопросов подготовка кадров у нас не вызывает", - сказал Зенькович. Тем не менее Валентина Матвиенко призвала минпросвещения уже сейчас подумать о кадрах, тем более что таджикская сторона просит увеличить число командируемых из России педагогов.

Преподавание будет идти по образовательным стандартам России

Кроме того, сенаторы одобрили закон, позволяющий крымчанам претендовать на получение звания "ветеран военной службы". Оно будет присваиваться военнослужащим, в том числе уволенным в запас, постоянно проживавшим и проходившим службу в Вооруженных силах, дислоцированных в Крыму и Севастополе на день принятия их в состав РФ.

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