Видео: гол Овечкина признан лучшим в истории НХЛ

Гол Александра Овечкина в ворота "Финикса", забитый в 2006 году, признан лучшим в истории НХЛ по версии телеканала ESPN.

Американский телеканал опубликовал десятку лучших голов за всю историю Национальной хоккейной лиги. В топ-10 попали четыре шайбы, заброшенных российскими хоккеистами.

Первое место занял лучший снайпер НХЛ последнего десятилетия Александр Овечкин, выступающий за "Вашингтон". По версии ESPN, лучшей его шайбой стала та, которую он забросил в ворота "Финикса" в 2006 году. Сейчас клуба с таким названием не существует, он переехал в Аризону. Однако тот гол Овечкина в Финиксе помнят - 16 января он поразил ворота соперника с очень острого угла, лежа на льду.

На второй строчке оказались двое. Андрей Свечников из "Каролины" и Филипп Форсберг, поразившие ворота в стиле игры лакросс. На третьей строчке легенда "Питтсбурга" Марио Лемье.

Павел Буре занял в этом рейтинге шестое место, а Павел Дацюк - девятое.