Володин предложил создать институт защиты исторической памяти

Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился в Москве с сербской коллегой Майей Гойкович. Одной из главных тем разговора стало сохранение памяти о событиях Второй мировой. Спикер ГД предложил создать по линии межпарламентского сотрудничества "институт защиты исторической памяти".

Вместе со спикером парламента Сербии Володин открыл пятое заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Народной скупщиной Сербии.

Российский спикер выразил благодарность властям республики за сохранение памяти о советских солдатах. Он подчеркнул, что память "о тех днях, роли Советского Союза, о тех, кто отдал свою жизнь", неприкосновенна.

- Предательство памяти о них... последними словами можно назвать этот поступок, - считает Вячеслав Володин. - Это будет предательство фактически наших близких, дедов, это будет отречение от них, потому что они погибали за свободу, делали все, чтобы освободить мир от "коричневой чумы".

Глава нижней палаты уверен, что искаженная трактовка истории о Второй мировой войне недопустима. И в этом взгляды спикеров сходятся. "Мы одинаково видим необходимость защиты исторической памяти в сегодняшнее время... Хочется сказать вам слова благодарности за то, что Сербия делает все для того, чтобы сберечь память о советских солдатах и офицерах", - обратился он к Гойкович.

Депутаты Госдумы в ходе визита в Белград убедились, насколько бережно в Сербии относятся к захоронениям советских воинов, рассказал Володин. "Это как раз та основа, которая нас делает друг к другу еще ближе, - считает он. - Отдавая себе отчет в том, что наши деды и прадеды были вместе, мы должны сегодня так же поддерживать друг друга и делать все для того, чтобы защитить память о них".

"Давайте рассмотрим предложение, которое, возможно, вы поддержите, - предложил Володин, - нам было бы правильно создать институт защиты исторической памяти, учитывая, что граждане СССР, русский народ, граждане Югославии, сербский народ понесли огромные потери в той кровопролитной войне".

Володин напомнил ,что народ Сербии внес большой вклад в Победу над фашистами, организовав одно из самых крупных европейских партизанских движений.

Глава нижней палаты считает, что создание института защиты исторической памяти было бы решением, "которое позволило бы нам в гуманитарной сфере, в образовательной, предпринять шаги, позволяющие защитить объективность".

"Мы должны сделать все, чтобы память жила о тех, кто дал нам возможность планировать будущее, чтобы с участием экспертов, историков объективно выступать о событиях того времени. Это сегодня очень важно сделать в рамках межпарламентских связей, - объяснил спикер Госдумы. - Мы не должны позволить затоптать память, мы должны объединить здоровые силы в Европе, чтобы не переписали историю".

Он напомнил, что сегодня в ряде стран Европы создаются аналогичные структуры, которые "пытаются взять на себя ответственность рассказывать о том времени".

В частности, это практикуется в Польше и на Украине. В этом контексте Володин напомнил, что Польша в прошлом году инициировала резолюцию Европарламента, возлагающую на СССР и гитлеровскую Германию равную ответственность за развязывание войны. В январе аналогичную позицию озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

Гойкович поддержала эту инициативу. "Мы неоднократно становились жертвой ревизии истории", - подчеркнула сербский политик.

Обсуждались и двусторонние темы. Говоря о российско-сербских отношениях, российский спикер отметил полное взаимопонимание и результативность в работе парламентов. Динамику развитию отношений Москвы и Белграда придают главы государств, а парламентарии делают все для того, чтобы законодательно обеспечить реализацию договоренностей.

По словам Володина, российско-сербские отношения могли бы стать примером построения сотрудничества для других государств. "Если бы так у нас отношения развивались со всеми, мы были бы очень рады", - подчеркнул он.

В свою очередь, Майя Гойкович заверила, что в Белграде заинтересованы в наращивании экономического сотрудничества, в том числе в энергетической сфере.