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12.02.2020 23:02
Рубрика: Общество

ВОЗ будет координировать клинические исследования для борьбы с коронавирусом

Текст: Ирина Невинная

ВОЗ разработает генеральный план по проведению клинических исследований для создания средства борьбы с коронавирусом COVID 19, сообщил журналистам в среду гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус по итогам совещания, созванного в связи с распространением инфекции.

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Генеральный план предусматривает координацию клинических исследований, необходимых для отработки систем диагностики, определения оптимальных подходов к профилактике инфекции и разработки оптимальных методов лечения, уточнил глава ВОЗ. Кроме того, ВОЗ будет содействовать быстрейшему созданию вакцины против нового коронавируса. Как заявлял раньше доктор Гебрейесус, первые ее образцы могут появиться через 18 месяцев.

ВОЗ также опубликовала руководство по проведению мероприятий в области общественного здравоохранения и профилактике распространения инфекционных заболеваний на судах.

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"Число впервые подтвержденных случаев заболевания, вызванного вирусом COVID-19, зарегистрированных в Китае, неуклонно сокращалось в течение последней недели", - напомнил глава ВОЗ. Но говорить о том, что угроза миновала, нельзя. "Эта вспышка все еще может распространиться в любом направлении", - сказал он.

В ВОЗ поддерживают сотрудничество и благотворительные акции в связи с эпидемией. Сама организация отправила системы для диагностики, маски, перчатки и халаты в 18 стран.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Распространение коронавируса COVID 19

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