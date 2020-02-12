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12.02.2020 14:54
Рубрика: Общество

Вторую ракету "Ангара-А5" отправят на космодром Плесецк в марте-апреле

Текст: Наталия Ячменникова

Вторая ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" должна быть отправлена на космодром Плесецк (Архангельская область) в марте-апреле - сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Центра им. М. В. Хруничева (предприятие - изготовитель ракет "Ангара") Алексея Варочко.

По словам руководителя, после этого железнодорожный состав с Плесецка вернется на омское предприятие "Полет", откуда заберет универсальные ракетные модули третьей "Ангары" и привезет их в Москву: в Центре Хруничева пройдут их финальные испытания и сборка ракеты. Ранее представитель Научно-исследовательского института космических систем имени А. А. Максимова (филиал Центра им. М. В. Хруничева) Юрий Клименко сообщал, что количество летных испытаний ракеты "Ангара-А5" снижено с десяти до шести.

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
Летные испытания ракеты "Ангара" продолжатся

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Одно из главных отличий нового семейства - экологически чистое топливо.

Впервые тяжелая "Ангара" полетела в космос пять с лишним лет назад, 23 декабря 2014 года. Все этапы первого старта прошли штатно, макет спутника был выведен на орбиту. Однако судьба у ракеты складывается пока не очень удачно.

Работы по производству ракет семейства "Ангара" начали еще в январе 1995 года. После первого полета новый старт ежегодно переносили. Еще один пуск, но уже легкой "Ангары", состоялся в том же 2014 году.

Надо сказать, что не так давно именно с "Ангарой" Россия связывала серьезные космические перспективы. Не случайно создание этого ракетного комплекса было объявлено задачей особой государственной важности. Как рассказал "РГ" в 2014 году главный конструктор "Ангары", тогда первый заместитель гендиректора ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, доктор технических наук Александр Медведев, обычно, когда испытываются даже самые последние версии ракет тяжелого класса, те же "Атласы", "Дельты", "Арианы", они выводятся просто на низкую орбиту. "Ангара-5" полетела сразу на геостационарную. Было принято решение отработать сразу всю трассу полета.

Общество Космос

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