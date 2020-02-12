Выпущен первый в мире камерофон длиной всего 6 см

Компания Zanco представила самый маленький камерофон в мире. Он всего 6 см в высоту и весит 31 грамм.

Tiny T2 - это усовершенствованная версия телефона Tiny T1 с монохромным экраном. Предыдущая модель не умела ничего, кроме приема звонков и отправки SMS. Новинка получила цветной дисплей, 0,3-Мп камеру, MP3/MP4-проигрыватель, 32 Гб встроенной памяти и несколько встроенных игр.

Кроме того, "малыш" может похвастать неплохой автономностью - он работает до недели без подзарядки. А Bluetooth позволяет подключать к нему беспроводную гарнитуру.

Zanco можно предзаказать на Kickstarter за 59 долларов (чуть больше 3700 рублей). Продажи начнутся уже в апреле 2020 года.