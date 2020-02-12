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12.02.2020 20:06
Рубрика: Власть

Переупаковка пакета

Зачем правительство покупает Сбербанк у Банка России
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 31(8085)
В четверг правительство должно обсудить окончательные условия продажи кабмину контролирующего пакета ЦБ в Сбербанке. Такой формат смены акционера точно не повлияет на интересы клиентов Сбербанка, единодушны и в минфине, и в экспертном сообществе. При этом продажа доли ЦБ в Сбербанке правительству позволит не только разрешить давний конфликт интересов между регулятором и регулируемым, но и одновременно решить бюджетные задачи.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

ЦБ давно владеет Сбербанком в формате "50% плюс одна акция", остальные бумаги находятся в свободном обращении. Тема продажи или передачи доли ЦБ в Сбербанке не раз всплывала за последние десятилетия, но ничем не заканчивалась. На этот раз от казалось бы проходного возобновления дискуссии до конкретного решения прошло несколько месяцев.

Фото: iStock
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Минфин и Банк России выпустили заявление, где говорится, что пакет акций ЦБ в Сбербанке будет выкуплен по рыночной стоимости (то есть примерно за 3 трлн рублей) за счет средств из ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ) - той самой, что образуется при превышении объема ФНБ в 7% ВВП и которую можно инвестировать. В сообщении подчеркивалось, что продажа доли ЦБ в Сбербанке позволит снять вопросы в отношении конфликта интересов.

Позднее в минфине сообщили, что в ФНБ пока недостаточно средств для покупки всего пакета одномоментно - вероятно, это будет сделано в несколько этапов. Средства, достаточные для выкупа всего пакета, должны сформироваться за 12 месяцев, ожидают в ведомстве. Как рассказали в Банке России, 700 млрд рублей от продажи доли в Сбербанке планируется включить в доходы ЦБ, оставшаяся часть в тех или иных формах попадет в федеральный бюджет.

Одним из факторов, ускорившим продажу, могло быть внимание к улучшению конкуренции в банковском секторе, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. С этой точки зрения ситуация и до санаций крупных частных банков была далека от идеальной, а после их перехода под контроль ЦБ проблема обострилась, говорит он.

Предлагаемая схема сделки решает сразу несколько задач: позволяет осуществить покупку у ЦБ акций по стоимости, приближенной к рыночной, предоставляет возможность доходного вложения излишка средств ФНБ, перераспределяет основную часть получаемого от сделки дохода ЦБ в пользу правительства, но уже в качестве "ненефтяных" доходов, говорит вице-президент - старший кредитный эксперт международного рейтингового агентства Moody s Ольга Ульянова. Таким образом, возможность расходования новых средств, пришедших в бюджет, в отличие от ФНБ, повышается - например, на ту же "социалку", допускает главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.

Основная часть денег от продажи доли в Сбербанке попадет в бюджет

Все опрошенные "РГ" аналитики единодушны в том, что смена контролирующего акционера Сбербанка не повлияет на его клиентов. Об этом же заявлял и министр финансов Антон Силуанов. Разницы не будет заметно, поскольку контроль над банком остается в руках государства. Сейчас нереально найти частного российского инвестора, готового купить контрольный пакет Сбербанка, а его продажа иностранцам могла бы просто свернуть часть социально важных операций под давлением санкций, подчеркивает Волков.

А как у них?

Чем владеют центробанки и кто владеет ими

Во многих странах с наследием плановой экономики и в целом доминирующей ролью государства (страны СНГ, Китай, страны Персидского залива, некоторые страны Латинской Америки) доля государства в банковском секторе исторически высока. Это позволяет государству финансировать важные социальные и стратегические проекты, но в ряде случаев - просто атавизм, говорит Ольга Ульянова.

Степень независимости политики регуляторов и правовые условия, в которых они действуют, в разных странах сильно различаются, отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Некоторые центробанки держат на своих балансах очень серьезные активы - так, Нацбанк Швейцарии с 2013 года увеличил долю акций различных компаний с 7 до 20%, рассказывает аналитик.

Структура владения самими центробанками тоже различается. В России, Франции, Германии и Англии 100% капитала центробанков принадлежит государству. А капитал ФРС США принадлежит банкам - членам ФРС, Банка Италии - другим банкам и страховщикам.

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