Захарова: Польша продолжает позорную войну с памятниками

Власти Польши ведут позорную войну с памятниками. Демонтажем мемориала красноармейцам в городе Лешно Варшава совершила очередной акт государственного вандализма. Об этом заявили официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вновь игнорируя международные обязательства, вытекающие из российско-польских договоров и соглашений, в Польше продолжают абсолютно позорную войну с советскими памятниками, старательно увеличивая и без того колоссальный ущерб, нанесенный российско-польским отношениям", - отметила дипломат. По ее мнению, "Польша совершила очередной акт государственного вандализма", начав в Лешно демонтаж памятника, установленного в 1946 году в честь погибших за освобождение этого города советских воинов.

"Ради конъюнктурных соображений, потребностей и в стремлении переписать в устраивающей их манере события Второй мировой войны, чтобы вымарать страницы, связанные с Красной армией, спасением Польши от фашистских захватчиков, польские власти выходят за границы поведения цивилизованных государств, просто издеваются над памятью 600 тысяч советских воинов, которые погибли при освобождении страны", - заявила Захарова.

Напомним, 7 февраля польские власти демонтировали памятник красноармейцам, установленный в городе Лешно. На месте мемориала планируется установить камень в честь 100-летия возвращения Лешно в состав Польши. Части прежнего памятника отправлены на склад.