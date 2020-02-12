Захарова: РФ продолжит работу с Анкарой по решению проблемы Идлиба

Москва сохраняет приверженность достигнутым договоренностям по сирийскому Идлибу и нацелена на продолжение работы с Анкарой по урегулированию ситуации в этой провинции САР. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия остается приверженной договоренностям Астанинского формата по Идлибу, настроена на продолжение совместной работы в целях их полного выполнения", - отметила дипломат. По ее словам, причиной обострения ситуации стали невыполнение Турцией принятых на себя обязательств в Сочи в сентябре 2018 года и переброска Анкарой подконтрольных отрядов так называемой умеренной вооруженной оппозиции на северо-восток Сирии в зону операции "Источник мира" и в Ливию. В итоге в начале февраля в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских, при ответных действиях Турции погибли 76 сирийских солдат.

Тем не менее российская сторона рассчитывает на продолжение совместной работы по выработке комплексного решения проблемы Идлиба. В настоящее время стоит задача снижения уровня насилия на земле, обеспечения безопасности военнослужащих стран-гарантов, которые находятся внутри и снаружи зоны деэскалации, а также предотвращения разжигания вооруженной конфронтации в результате непродуманных силовых действий.