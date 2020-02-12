Захарова: Удары Израиля по Сирии дестабилизируют обстановку

Ракетные удары Израиля по Сирии дестабилизируют обстановку в этой стране. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В числе дестабилизирующих факторов - удары Израиля по сирийской территории. Подобные односторонние действия не только нарушают суверенитет Сирии, но и подвергают риску жизни и безопасность гражданских лиц", - отметила дипломат. При этом Захарова напомнила, как из-за действий израильских ВВС пассажирский самолет чуть не оказался в зоне смертельного огня.

Во время ударов самолетов Израиля по пригородам Дамаска в ночь на 7 февраля под огонь системы ПВО мог попасть лайнер Airbus-320, выполнявший рейс Тегеран-Дамаск с 172 пассажирами на борту. Только по счастливой случайности никто не пострадал. Самолет совершил экстренную посадку на российской авиабазе "Хмеймим".

В Минобороны России ранее отметили, что движение регулярных пассажирских рейсов как в воздушном пространстве Сирии, так и во всем мире, осуществляется в известных высотных эшелонах. Их израильские радиолокационные средства отчетливо видят. Таким образом, проведение генштабом Израиля боевых операций в воздухе с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолетов с пассажирами становится характерной чертой израильских ВВС.