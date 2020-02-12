Заразивший 11 человек коронавирусом британец выздоровел

Британский бизнесмен Стив Уолш, после деловой поездки в Сингапур заразивший 11 человек коронавирусом нового типа, успешно преодолел болезнь и выписался из больницы. Как пишет The Sun, теперь он боится, что из-за него вспышка COVID 19 может произойти и в Великобритании.

По словам самого Уолша, как только подтвердилось подозрение, что он заразился коронавирусом, он был тут же помещен в изолятор в больнице, хотя никаких симптомов у него на тот момент не проявилось. "Сейчас я полностью выздоровел, мои мысли связаны с другими инфицированными", - отметил он.

Факт его выздоровления подтвердил представитель Национальной системы здравоохранения Великобритании профессор Кит Уиллетт. "У него наблюдались лишь легкие симптомы заболевания. Поскольку он больше не заразен и не представляет угрозы общественности, он намерен вернуться к нормальной жизни и быть вместе со своей семьей", - сообщил Уиллетт.

Предполагается, что Уолш заразился в 20-х числах января во время бизнес-конференции в Сингапуре. По дороге домой он побывал на горнолыжном курорте во Франции, где и заразил несколько человек. Британские власти рекомендовали всем, кто контактировал с Уолшем после его возвращения на родину, временно изолировать себя от окружающих. В настоящий момент в Великобритании подтверждены восемь случаев заражения новым коронавирусом (пять из них общались в тем самым Уолшем).

Напомним, вспышка заболевания, вызываемого вирусом COVID 19, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Согласно последним данным, число заболевших достигло почти 45 тысяч, свыше тысячи человек скончались от осложнений. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах.