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12.02.2020 19:02
Рубрика: Спорт

Финну нужен трофей

"Зенит" пробился в 1/4 финала Еврокубка
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 31(8085)
Питерский "Зенит" под началом рулевого мужской сборной России финского специалиста Туомаса Саммелвуо пробился в четвертьфинал второго по значимости на континенте Кубка ЕКВ.

В ответном матче 1/8 финала волейболисты с берегов Невы на своей площадке обыграли черногорский клуб "Будва" со счетом 3:0 (25:17, 25:18, 25:21). В первом матче в зале соперника зенитовцы взяли верх также в трех партиях.

Теперь в четвертьфинале в период 25-27 февраля и 3-5 марта наша команда встретится с "Хипо Тироль" (Германия). Интересно, что несколько лет назад это был базировавшийся в Инсбруке австрийский клуб, неоднократно принимавший участие в Лиге чемпионов, но потом произошло объединение с выступавшим в немецкой бундеслиге "Унтерхахингом" из одноименного города.

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Для "Зенита" с его амбициозными планами на этот сезон выигрыш трофея Кубка ЕКВ предельно важен. Минувшим летом клуб пригласил не только Саммелвуо, ранее работавшего в кемеровском "Кузбассе", но и подписал пришедших из разных клубов пятерых игроков сборной России - Ивана Яковлева, Игоря Филиппова, Кирилла Урсова, Дмитрия Ковалева и Евгения Андреева. Эффективной отдачи от столь впечатляющей по именам селекции пока нет. В декабрьском финале Кубка России питерцы безоговорочно уступили своим казанским одноклубникам (0:3), а в регулярном чемпионате Суперлиги пока занимают лишь шестое место, проиграв шесть матчей из полтора десятка проведенных.

Сегодня ответный матч 1/8 финала Кубка ЕКВ проведет и новосибирский "Локомотив". В первой игре железнодорожники победили дома голландский клуб "Динамо Драйсма" (Апелдорн) в трех партиях.

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