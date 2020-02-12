Журналисты пострадали во время антитеррористической операции в Алеппо

Несколько сирийских журналистов пострадали в результате обстрела террористами местности на западе провинции Алеппо, где проводилась антитеррористическая операция. Об этом сообщает агентство SANA, корреспондент которого оказался среди раненых.

Журналисты сопровождали правительственные войска, освещая их действия. Во время операции армейские подразделения оттеснили боевиков и установили контроль над селением Аш-Шейх Али возле автострады Алеппо-Дамаск.

Отмечается, что ранения получили корреспондент Шади Хельва, операторы Шариф Абс и Джордж Орфлян. Все они были доставлены в Университетскую клинику Алеппо.