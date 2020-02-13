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13.02.2020 18:34
Рубрика: Общество

Пересадочный пункт

30 лет назад проведена первая в нашей стране трансплантация печени
Текст: Ирина Краснопольская
Российская газета - Федеральный выпуск № 32(8086)
Тридцать лет назад в нашей стране заявило о себе целое направление в пересадке жизненно важных органов - трансплантация печени. А теперь современная статистика: в прошлом году - 584 пересадки печени. И проводятся они не только в Москве - "ливерным делом" занимаются более десяти медицинских центров по всей России.
Проводится очередная трансплантация печени в Центре имени Валерия Шумакова. Фото: iStock Проводится очередная трансплантация печени в Центре имени Валерия Шумакова. Фото: iStock
Проводится очередная трансплантация печени в Центре имени Валерия Шумакова. Фото: iStock

Почему именно печени такое внимание? Может, и потому, что без нее, как без сердца, нет жизни. С одной почкой можно жить. Можно жить с одним легким, можно жить без матки. Печень из другого ряда: без нее - никуда. Но есть у нее и свои преимущества, если речь заходит о той же трансплантации. Как выяснилось, не всегда обязателен целый донорский орган, что всегда влечет за собой непростые проблемы. Иногда бесконечно долго приходится ждать подходящий. Очередь в "листе ожидания" растягивается на месяцы.

Фото: Vchal / istock
Сергей Готье: Дефицит донорских органов создается искусственно

А у печени необыкновенное свойство: можно у живого донора взять ее фрагмент и пересадить реципиенту. Через какое-то время организм донора "забывает", что у него что-то изъяли: его жизнь ничем не отличается от той, до пересадки. А в организме реципиента фрагмент уже стал "своим", полноценным органом...

В юбилей стоит напомнить, в каких условиях все начиналось. Конец 80-х годов прошлого века. Даже в Москве экономические трудности. И в это время директор Всесоюзного научного центра хирургии академик Борис Константинов приглашает к себе двух своих сотрудников - Александра Ерамишанцева и Сергея Готье. После непродолжительной беседы с ними о "ливерных проблемах" Константинов достал двести долларов, вручил каждому по сто и отправил тогда еще молодых, но опытных хирургов в лучшую клинику Мадрида - учиться трансплантации печени. Как они там просуществовали два месяца на двести долларов - это другая история. Вкратце она сводится к тому, что испанцы, прознав о финансовом положении своих советских коллег, практически взяли их на свое попечение.

Ерамишанцев и Готье вернулись в Москву в начале 1990 года. И уже 14 февраля в Центре хирургии провели первую в стране пересадку печени - 37-летней Людмиле. Так началась новая эра в отечественной трансплантологии.

Россия перестала быть на задворках мировой трансплантологии

Сказать, что пересадка печени с ходу пошла вперед семимильными шагами, было бы неправдой. Сперва делали не более двух-трех пересадок в год. Теперь - более полутысячи. И есть такая традиция в Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова: здесь периодически собирают тех, кому в то или иное время была пересажена печень или ее фрагмент. Обычно приходят не только реципиенты, но и доноры. Поверьте, это не просто трогательное зрелище, это некая констатация того, что подвластно человеку. А подвластно многое. Один пример. В нашей стране разработана уникальная технология родственной трансплантации правой доли печени от взрослого ребенку. Академик Сергей Готье, уже будучи директором НМИЦ ТИО, создал научную школу врачей, которые каждый день проводят сложнейшие операции, даря надежду на выздоровление. Можно утверждать: Россия перестала быть на задворках трансплантологии. А если конкретно о печени, то занимаем лидирующее место в мире по числу ее пересадок детям.

Общество Здоровье Общество Наука Статьи и колонки Ирины Краснопольской

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