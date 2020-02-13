75 лет назад авиация англо-американских сил почти уничтожила Дрезден

В эти дни 75 лет исполняется одному из самых страшных и странных событий Второй мировой войны - бомбардировке англо-американской авиацией немецкого города Дрезден. Начиная с 13 февраля 1945-го года, американские и английские боевые самолеты трое суток сравнивали с землей этот красивейший город.

Операция должна была начаться 13 февраля с удара 8-й воздушной армии ВВС США. Однако плохие погодные условия над Европой помешали участию американских самолетов. В связи с этим первый удар нанесли самолеты британской авиации. 13 февраля 796 самолетов Avro Lancaster вылетели двумя волнами и сбросили на город 1478 тонн фугасных и 1182 тонны зажигательных бомб. Подвергнутая бомбардировкам зона имела вееровидную форму длиной в 1,6 километра и столько же шириной.

14 февраля 311 американских бомбардировщиков Boeing B-17 Flying Fortress сбросили 771 тонну бомб. Их главными целями были железнодорожные сооружения. Кстати, в тот же день часть направлявшихся к Дрездену бомбардировщиков сбились с курса и сбросили в итоге бомбы на Прагу.

Еще 466 тонн бомб американская авиация сбросила на Дрезден 15 февраля. После американские ВВС провели еще две бомбардировки - 2 марта 406 бомбардировщиков B-17 сбросили на Дрезден 940 тонн фугасных и 141 тонну зажигательных бомб. А 17 апреля 580 бомбардировщиков B-17 сбросили 1554 тонны фугасных и 165 тонн зажигательных бомб.

Стоит отметить, что бомбардировки велись по принятым в то время в англо-американской авиации методам. Сначала сбрасывались фугасные бомбы, чтобы разрушить крыши и обнажить деревянные конструкции зданий, а затем с неба на мирных жителей летели зажигательные бомбы. Третья волна бомбардировки проводилась вновь фугасными снарядами - в тот момент, когда на земле пожарные и военные пытались справиться с огнем. В результате бомбардировок образовывался огненный смерч, температура в котором достигала 1500 °C. К слову, точно такие же методы бомбардировок использовала авиация гитлеровской Германии. К примеру, по такой схеме бомбили 23 августа 1942 года Сталинград.

"Серьезно повреждено 23 процента промышленных зданий и 56 процентов непромышленных зданий (не считая жилых). Из общего числа жилых зданий 78 тысяч считаются разрушенными, 27,7 тысяч считаются непригодными для жилья, но поддающимися ремонту, 64,5 тысяч - получившими небольшие повреждения и поддающимися ремонту. Более поздняя оценка показывает, что 80 процентов городских зданий подверглись разрушениям различной степени и половина всех жилых зданий была уничтожена или серьезно повреждена", - говорится в отчетах ВВС США.

Полиция Дрездена сообщала о разрушении в ходе налетов 12 тысяч зданий. В документах говорилось, что разрушены 24 банка, 26 зданий страховых компаний, 31 торговая лавка, 6470 магазинов, 640 складов, 256 торговых залов, 31 гостиница, 26 трактиров, 63 административных здания, 3 театра, 18 кинотеатров, 11 церквей, 60 часовен, 50 культурно-исторических зданий, 19 больниц (включая вспомогательные и частные клиники), 39 школ, 5 консульств, 1 зоологический сад, 1 водопроводная станция, 1 железнодорожное депо, 19 почтамтов, 4 трамвайных депо, 19 судов и барж.

Точных сведений о том, сколько в действительности погибло людей, нет до сих пор. В СССР, начиная с 1960-х годов, придерживались верхней планки, фигурировавшей в работах некоторых американских и английских историков, - 135 тысяч человек. В 2008 году комиссия немецких историков объявила, что в действительности жертвами бомбардировок стали от 18 до 25 тысяч жителей Дрездена. Американский писатель Курт Воннегут, находившийся в тот момент в немецком плену и лично разбиравший завалы Дрездена, писал, что во время бомбардировок погибли больше 200 тысяч человек.

Дрезден, в предыдущий период войны не подвергшийся серьезным разрушениям, являлся седьмым по величине городом Германии. Город представлял собой крупный транспортный узел. Удар по нему, по замыслу англо-американского командования, должен был парализовать возможность переброски немецких сил и средств. Однако в меморандуме, который был зачитан пилотам Королевских ВВС, обозначалась и другая мотивация удара: "Целью атаки является нанести удар противнику там, где он почувствует его сильнее всего, позади частично рухнувшего фронта... и заодно показать русским, когда они прибудут в город, на что способны Королевские ВВС".

Стоит отметить, что Советский Союз пострадал от гитлеровцев значительно больше западных союзников. И моральное право мстить за сотни разрушенных городов, тысячи разоренных сел вроде как было у Красной Армии. Но ничего подобного разрушению Дрездена советские военные не сделали.

Площадь зоны сплошных разрушений в Дрездене в четыре раза превысила площадь зоны полных разрушений в японском городе Нагасаки после атомной бомбардировки со стороны США в августе того же 1945 года. После окончания войны развалины жилых домов, дворцов и церквей были разобраны и вывезены за город. Фактически на месте Дрездена осталась лишь площадка с размеченными границами бывших здесь улиц и зданий. Восстановление центра города заняло 40 лет.

"По мнению многих специалистов бомбардировки Дрездена и других городов, которые после войны должны были войти в советскую зону оккупации, совершались не столько с целью разрушения каких-либо военных объектов, а чтобы показать Советскому Союзу, что угрожало бы Красной армии в случае, если бы вдруг возник конфликт теперь уже между западными странами и СССР", - рассказал РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

По словам историка, бомбардировка Дрездена стала "проявлением чудовищного цинизма ради устрашения Советского Союза". "А потом после Потсдамской конференции 1945 года США применили ядерное оружие против Хиросимы и Нагасаки - как считают многие историки, опять-таки не для достижения военных целей, а для дальнейшего запугивания СССР", - сказал Мягков.