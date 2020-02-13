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13.02.2020 15:16
Рубрика: Экономика

Аэропорт "Шереметьево" станет полностью частным

Текст: Александр Проценко

Крупнейший аэропорт страны "Шереметьево" станет полностью частным. Росимущество уже получило заявку на исполнение опциона по выкупу госпакета АО "Международный аэропорт "Шереметьево".

Покупателем хочет стать нынешний владелец контрольного пакета акций (66,1%) ООО "Шереметьево холдинг". Эта компания принадлежит кипрской TPS Avia Holding, но ее пакет в 65,22% акций находится в собственности у траста, действующего в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, а еще 34,78% - у Аркадия Ротенберга.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Продажа государственных акций аэропорта Шереметьево началась в 2015 году, когда аэропорт почти на 100% принадлежал Росимуществу, а "Шереметьево холдинг" владел отдельными объектами на его территории - грузовым терминалом, парковками и т.д. Частная компания получила в "Шереметьево" контрольный пакет, так как обязалась построить в нем новые объекты: пассажирский терминал В, подземные тоннели под аэродромом для связи терминала В с южным терминальным комплексом (терминалы D, E и F), новый грузовой терминал и новый топливо-заправочный комплекс. Все эти объекты суммарной стоимостью около $750 млн построены в 2017-2018 гг.

Нынешнюю заявку на выкуп остальных госакций будут рассматривать Минтранс и Минэкономразвития, а окончательную цену определит привлекаемый Росимуществом независимый оценщик. "Шереметьево холдинг", согласно акционерному соглашению, может с этой оценкой не согласиться и отказаться от выкупа. Тогда госпакет может быть выставлен на открытый аукцион.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Экономика Бизнес Крупные компании Компании Авиация Аэропорт Шереметьево

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