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13.02.2020 14:15
Рубрика: Экономика

Агентство по страхованию вкладов рассчитается с ЦБ по долгам в 2022 году

Текст: Игорь Зубков

Долг Агентства по страхованию вкладов перед Банком России, накопленный в период активной "расчистки" банковского рынка, будет полностью возвращен в 2022 году. Только после этого АСВ готово обсуждать снижение ставок отчислений банков в фонд страхования вкладов. Об этом заявил первый замгендиректора Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников на встрече руководства ЦБ с банкирами в подмосковном пансионате "Бор", организованной Ассоциацией "Россия".

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АСВ уже вернуло Банку России 250 млрд рублей (в основном в прошлом году). По словам Мельникова, остаток долга составляет 584 млрд рублей.

В последние два года у АСВ стало меньше работы. Темпы отзыва лицензий снизились, с рынка выводятся только мелкие игроки. В 2019 году произошло всего 24 страховых случая, АСВ выплатило 56 млрд рублей 200 тысячам вкладчиков, включая 2 млрд страховых выплат малым предприятиям (страхование вкладов малых предприятий введено в прошлом году).

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