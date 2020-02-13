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13.02.2020 17:08
Рубрика: Власть

Дойти до председателя

Александр Бастрыкин выслушал мнение граждан о работе своих подчиненных
Текст: Наталья Козлова
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел в Москве личный прием граждан. Сложно сказать, кто больше переживал - те, кто смог попасть на прием, или те подчиненные Бастрыкина, на действия которых приехали жаловаться граждане.
На прием к главе СКР приезжают граждане со всей страны со своими проблемами. Фото: Предоставлено Следственным комитетом РФ На прием к главе СКР приезжают граждане со всей страны со своими проблемами. Фото: Предоставлено Следственным комитетом РФ
На прием к главе СКР приезжают граждане со всей страны со своими проблемами. Фото: Предоставлено Следственным комитетом РФ

Ведь на приеме кроме председателя СК сидели руководители не только некоторых подразделений центрального аппарата, но и руководители и сотрудники территориальных следственных управлений.

Как заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель СК Светлана Петренко, в столицу на встречу с главой ведомства приехали жители Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Томской областей, Краснодарского и Ставропольского краев.

Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета РФ
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Жительница Томской области была не согласна с тем, что за гибель ее мужа никто не ответил. Мужчина погиб на производстве. Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в центральный аппарат СК России. А в отношении руководителя СУ СК России по Томской области назначена служебная проверка.

Заявительница из Краснодарского края тоже говорила о гибели своего мужа. Мужчина работал в коммерческой организации по договору. Весной прошлого года во время земляных работ случился обвал грунта, и мужчина погиб. Уголовное дело долго не возбуждали. Причина - "отсутствие зафиксированных трудовых отношений между погибшим и организацией". Александр Бастрыкин назначил служебную и процессуальную проверку сотрудников следственного управления и поручил забрать уголовное дело в центральный аппарат.

Жительница Ставрополья рассказала о пропавшем брате. Он вместе со знакомым исчез в феврале 2008 года в Кемеровской области. Сестра была уверена, к исчезновению причастен директор магазина в городе Прокопьевске, с которым у пропавших были какие-то отношения. Но уже 12 лет, как расследование не двигается с мертвой точки. Теперь делом займутся в столице, а сотрудников, допустивших волокиту, - проверят.

"Что вы ерундой страдаете? Почему с заявителем не установили контакт?" - задал вопрос глава СК России своим подчиненным.

Сложно сказать, кто больше переживал - те, кто смог попасть на прием, или подчиненные Бастрыкина, на действия которых люди приехали жаловаться

И на этот раз прием не обошелся без обращений о медицинских ошибках. Так, жители Краснодара пожаловались на врачей краевой больницы. Там принимали роды. И ребенок умер. По мнению заявителей, расследование уголовного дела затягивается, а в медицинские документы врачами внесены ложные сведения. Родители умершего ребенка попросили поставить уголовное дело на контроль в центральном аппарате СК России.

"Перестаньте ломать душу людям. У них боль и горе. Даю вам месяц и жду результат, но чтобы расследование было объективным", - сказал председатель СК России.

Фото: Алексей Исаев/пресс-служба Верховного суда России
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У жителя Белгородской области тоже погиб ребенок, и он был не согласен с расследованием дела. Мужчина заявил, что представляет интересы 22 человек, чьи дети также умерли в этом перинатальном центре. Уголовное дело поручено передать в производство следователей центрального аппарата.

Родители из Нижегородской области выразили несогласие с выводами судмедэкспертизы о причинах смерти их новорожденного ребенка в больнице города Дзержинска.

Заявительница из Кемеровской области не согласилась с остановкой следствия. Ее мужа привезли в Таштагольскую районную больницу, где спустя несколько дней он скончался. Следствие назначило экспертизу. Потом еще одну, потом - третью. Дело тянется, результатов нет. Дело доследует центральный аппарат. Следователей СК по Кемеровской области проверят.

Всего Александр Бастрыкин принял 11 граждан. Почти по всем жалобам назначены проверки.

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