Анзор Музаев назначен врио руководителя Рособрнадзора

Временно исполняющим обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) назначен Анзор Музаев.

Соответствующее распоряжение Правительства Российской Федерации 271-р подписано 13 февраля 2020 года.

Как сообщается на официальном сайте Рособрнадзора, Анзор Музаев родился 8 октября 1974 года в г. Гудермесе. Закончил Чеченский государственный педагогический институт. Ученая степень: кандидат технических наук.

Он прошел профессиональный путь от преподавателя Грозненского государственного нефтяного института до ректора Чеченского государственного университета. Затем был министром образования и науки Чеченской Республики, заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Действительный государственный советник РФ 3 класса.Награды: звание "Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации"; "Заслуженный учитель Чеченской Республики".