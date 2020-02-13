Новости

Дизайн старого VW Tiguan не пропадёт: китайцы примерили его на новый кросс 18:00
Путин поддержал идею вручать Конституцию вместе с паспортом 17:58
В Египте раскопали огромную гробницу с 28-метровой шахтой 17:57
На входах у ряда станций метро вечером в четверг возможны ограничения 17:54
Министр финансов Великобритании подал в отставку 17:54
Мосгорсуд оставил в силе условное наказание студенту Егору Жукову 17:52
Путин назвал главный интерес президента 17:47
Анзор Музаев назначен врио руководителя Рособрнадзора 17:43
Рублев пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Роттердаме 17:25
Правительство Греции экспроприирует частные земли под лагеря для мигрантов 17:17
В Амстердаме в офисе фирмы произошел взрыв посылки 17:16
Путину пообещали подарить щенка мастифа 17:14
"Корейцы" обошли "японцев". Названы самые надежные трехлетние авто 17:12
Кремль опубликовал последнюю часть архивных фотографий Путина 17:11
"Почта России" и Мосгосэкспертиза договорились о сотрудничестве 17:01
Набиуллина допустила ипотеку ниже 8% до 2024 года 17:00
В Сочи показали плацкартный вагон нового поколения 17:00
Москвичи с онкологией могут лечиться по ОМС в двух частных центрах 16:57
Грузовик в Москве сбил девочку на территории школы 16:48
В Нижегородской области мужчина замерз насмерть после ДТП 16:45
Скончался советский футбольный арбитр Валерий Бутенко 16:44
Комитет по расследованиям бундестага вызвал на допрос главу Еврокомиссии 16:44
Вышел трейлер "Отеля Белград" с Биковичем от создателей "Холопа" 16:44
Набиуллина намерена обязать банки отвечать на жалобы клиентов 16:41
Путин: Пока я президент, у нас не будет "родителя номер один" и "родителя номер два" 16:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
75 лет назад авиация англо-американских сил почти уничтожила Дрезден
75 лет назад авиация англо-американских сил почти уничтожила Дрезден
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
13.02.2020 17:43
Рубрика: Общество

Анзор Музаев назначен врио руководителя Рособрнадзора

Текст: Ксения Колесникова
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Временно исполняющим обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) назначен Анзор Музаев.

Соответствующее распоряжение Правительства Российской Федерации 271-р подписано 13 февраля 2020 года.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Рособрнадзор продлил сроки подачи заявлений на ОГЭ

Как сообщается на официальном сайте Рособрнадзора, Анзор Музаев родился 8 октября 1974 года в г. Гудермесе. Закончил Чеченский государственный педагогический институт. Ученая степень: кандидат технических наук.

Он прошел профессиональный путь от преподавателя Грозненского государственного нефтяного института до ректора Чеченского государственного университета. Затем был министром образования и науки Чеченской Республики, заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Действительный государственный советник РФ 3 класса.Награды: звание "Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации"; "Заслуженный учитель Чеченской Республики".

Общество Образование Правительство Рособрнадзор

Главное сегодня

Путин: Пока я президент, у нас не будет "родителя номер один" и "родителя номер два"
Мишустин поручил упростить рефинансирование ипотечных кредитов
В России планируют провести "гаражную амнистию"
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
Рассекречены архивы военных об освобождении Будапешта 75 лет назад
Родина
Родина
Как диванная дипломатия XIX века помогла освободить 300 русских пленных
Образование
Образование
Готовы ли российские вузы к переменам