Банк России предложил ввести "кредитные каникулы" для призывников

Новости

Дизайн старого VW Tiguan не пропадёт: китайцы примерили его на новый кросс 18:00
Путин поддержал идею вручать Конституцию вместе с паспортом 17:58
В Египте раскопали огромную гробницу с 28-метровой шахтой 17:57
На входах у ряда станций метро вечером в четверг возможны ограничения 17:54
Министр финансов Великобритании подал в отставку 17:54
Мосгорсуд оставил в силе условное наказание студенту Егору Жукову 17:52
Путин назвал главный интерес президента 17:47
Анзор Музаев назначен врио руководителя Рособрнадзора 17:43
Рублев пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Роттердаме 17:25
Правительство Греции экспроприирует частные земли под лагеря для мигрантов 17:17
В Амстердаме в офисе фирмы произошел взрыв посылки 17:16
Путину пообещали подарить щенка мастифа 17:14
"Корейцы" обошли "японцев". Названы самые надежные трехлетние авто 17:12
Кремль опубликовал последнюю часть архивных фотографий Путина 17:11
"Почта России" и Мосгосэкспертиза договорились о сотрудничестве 17:01
Набиуллина допустила ипотеку ниже 8% до 2024 года 17:00
В Сочи показали плацкартный вагон нового поколения 17:00
Москвичи с онкологией могут лечиться по ОМС в двух частных центрах 16:57
Грузовик в Москве сбил девочку на территории школы 16:48
В Нижегородской области мужчина замерз насмерть после ДТП 16:45
Скончался советский футбольный арбитр Валерий Бутенко 16:44
Комитет по расследованиям бундестага вызвал на допрос главу Еврокомиссии 16:44
Вышел трейлер "Отеля Белград" с Биковичем от создателей "Холопа" 16:44
Набиуллина намерена обязать банки отвечать на жалобы клиентов 16:41
Путин: Пока я президент, у нас не будет "родителя номер один" и "родителя номер два" 16:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
75 лет назад авиация англо-американских сил почти уничтожила Дрезден
75 лет назад авиация англо-американских сил почти уничтожила Дрезден
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
13.02.2020 17:44
Рубрика: Экономика

Сначала - долг родине

Банк России предложил ввести "кредитные каникулы" для призывников
Текст: Роман Маркелов
Банк России предлагает распространить механизм "ипотечных каникул" для призывников на весь период срочной службы - то есть на один либо два года. Скорее всего, пауза в платежах распространится и на другие виды кредитов. Всех же клиентов банков без исключения ЦБ хочет защитить еще и от навязывания и подмены одних услуг другими - на этот раз уже законодательно, а не рекомендациями или добровольными стандартами.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Такие изменения предложила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на ежегодной встрече с банкирами, организованной Ассоциацией банков России. Из ее слов следует, что защита прав потребителей финансовых услуг в целом станет одним из магистральных направлений работы ЦБ в этом году. Набиуллина сообщила, что "ипотечными каникулами" для заемщиков, воспользовались восемь тысяч человек (всего заявки подали 15 тысяч человек, 4 тысячам было отказано, часть заявок еще рассматривается).

Фото: Istock
Как отразится на гражданах снижение ключевой ставки

Закон об "ипотечных каникулах" действует с 31 июля, он позволяет заемщикам в любой момент обратиться в банк с заявлением о приостановке или снижении выплат по жилищному кредиту на срок до полугода. Впервые это предложение прозвучало в Послании президента Федеральному Собранию в прошлом году.

Воспользоваться "каникулами" можно только по одному ипотечному договору, величина кредита не может превышать 15 млн рублей и в залоге должно быть единственное жилье. Запросить "каникулы" можно только в трудной жизненной ситуации - это регистрация безработным, инвалидность (в том числе и у члена семьи заемщика), временная нетрудоспособность, снижение среднемесячного дохода за два последних полных месяца более чем на 30% к предшествующим подаче требования 12 месяцам, а также рождение/усыновление детей. Каждое из этих обстоятельств придется подтверждать документально.

Статистика показывает, что массовым явлением "каникулы" все-таки не стали. "Но сколько семей вздохнули чуть-чуть свободнее, зная, что у них есть возможность уйти на каникулы, если сильно ухудшатся жизненные обстоятельства!" - сказала Набиуллина. По ее словам, это означает, что люди все-таки с большей охотой будут брать на себя риск ипотечного кредита.

"Но сейчас мы хотим несколько расширить этот инструмент, распространив "ипотечные каникулы" на срок срочной службы призывников. Это не массовый сегмент, но мы понимаем, если молодой человек после университета успел взять кредит, а затем был призван в армию, для него и его молодой семьи это может стать очень серьезной проблемой", - подчеркнула глава ЦБ. Из слов Набиуллиной следует, что в случае с призывниками механизм "каникул" станет не только "ипотечным", но и в целом "кредитным": он может распространиться на все потребительские ссуды сроком свыше года.

Еще одна инициатива Банка России - окончательно разобраться с навязыванием банковских продуктов и услуг и подменой одних другими (это называется "мисселинг"). До этого в ЦБ рекомендовали клиентам для борьбы с явлением внимательно читать договоры, не стесняться задавать вопросы сотрудникам банков и, если что, писать жалобы. Банкам же предлагалось формировать добровольные стандарты продаж.

Фото: iStock
Мишустин поручил упростить рефинансирование ипотечных кредитов

Такой подход, очевидно, не сработал. Набиуллина констатировала, что ЦБ большой заинтересованности рынка в установлении прозрачных правил игры не обнаружил. "Поэтому мы планируем обсудить законодательные вопросы наделения Банка России правом устанавливать правила продаж, которые отвечают задачам противодействия мисселингу, навязыванию дополнительных услуг, сокрытию существенной информации. Мы считаем, что этот вопрос не может оставаться дальше не урегулирован, если он не отрегулирован на уровне ассоциации, значит, нужно вводить законодательное регулирование с тем, чтобы защитить права потребителей", - заявила Набиуллина.

Кроме того, в Банке России считают, что для банков необходимо ввести обязанность рассматривать жалобы клиентов, а также установить сроки ответа на них. "У людей появится понимание, сколько времени реально займет решение их случаев. И люди не будут отказываться от отстаивания своих законных интересов просто потому, что столкнулись с волокитой и решили не тратить на это силы", - сказала Набиуллина.

Экономика Недвижимость Ипотека Экономика Финансы Долги и кредиты Госфонды и контрольные органы Центральный банк Рынок кредитования

Главное сегодня

Путин: Пока я президент, у нас не будет "родителя номер один" и "родителя номер два"
Мишустин поручил упростить рефинансирование ипотечных кредитов
В России планируют провести "гаражную амнистию"
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
Рассекречены архивы военных об освобождении Будапешта 75 лет назад
Туризм
Туризм
Куда россияне чаще всего ездят на поездах
Рейтинг
Рейтинг
В каких регионах самый доступный бензин