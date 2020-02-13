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13.02.2020 17:26
Рубрика: Экономика

Банк России отменит комиссии за переводы по номеру телефона

Текст: Игорь Зубков
Банк России решил вернуть нулевые тарифы для банков за P2P-переводы в Системе быстрых платежей (между физическими лицами), которые действовали в течение первого года ее работы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом рассказала первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на встрече с банкирами в подмосковному "Бору", организованной ассоциацией Россия. Решение об этом совет директоров ЦБ примет во втором квартале.

Фото: iStock
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"Мы планируем дать два года, чтобы и банкам и клиентам было удобно и комфортно", - сказала Скоробогатова. Благодаря этому банки не будут брать комиссии с клиентов или же установят их на минимальном уровне.

"Это означает, что мы ожидаем от банков, (что они не будут) задирать комиссии для клиентов, - сказала Скоробогатова. - Потому что мы видели, что некоторые банки, несмотря на комиссию ноль, умудряются поставить (для клиентов комиссию в размере) 1-1,5%, как по карточным транзакциям. Конечно, эти кейсы для нас крайне странные, мы будем с ними разбираться".

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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С января, когда истек льготный срок для банков - участников Системы быстрых платежей, часть банков ввела комиссии за P2P-переводы через эту систему (некоторые - только при превышении определенного лимита переводов), основная часть сохранила нулевые тарифы для клиентов. Сейчас банкам переводы в рамках СБП стоят от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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