Болгария проверит результаты приватизации госсобственности

Недавно назначенный генеральный прокурор Болгарии Иван Гешев распорядился проверить все результаты приватизации госсобственности, которая последовала за падением коммунистического режима в 1989 году. Об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

Расследованием займется Агентство национальной безопасности Болгарии. Следователей интересуют как сами приватизационные сделки, так и связанные с ними денежные переводы, а также - все действия сторон, предпринятые в процессе приватизации.

Предположительно, речь идет о расследовании коррупционных схем в ходе приватизации.

В 1989 году активы Болгарии составляли около 40 миллиардов долларов. После 1989 года было приватизировано порядка 66 процентов госсобственности, сообщает болгарское издание "24 часа". Всего было заключено 174 приватизационных контракта. Покупателями выступили не только граждане Болгарии, но и лица из других стран - Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Испании, России, Турции.

Как заявил член исполнительной комиссии правящей в Болгарии партии ГЕРБ Красимир Велчев, "мы продолжаем считать, что государство было ограблено, и хотим задать вопросы об этом".