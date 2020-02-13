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13.02.2020 18:03
Рубрика: В мире

Борис Джонсон начал торги

В Белом доме хотят перезагрузить отношения с Евросоюзом
Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Российская газета - Федеральный выпуск № 32(8086)
Британский премьер Борис Джонсон приступает к торгам в глобальном масштабе. Потенциальные заморские купцы с нетерпением ждут, какие же цифры появятся на ценниках Джонсона и по карману ли им будет британский товар. Стратегия главы правительства Ее Величества между тем уже обозначена: родственных отношений в торговле со вчерашним партнером в лице Евросоюза, скорее всего, не будет. Об этом Борис Джонсон уже уведомил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Соединенное Королевство, по словам Джонсона, намерено торговать с Евросоюзом на тех же условиях, на которых оно сегодня торгует с Австралией.
Фото: REUTERS/Simon Dawson
Канцелярия премьера Британии поручила вывести из оборота термин "брекзит"

Урсула фон дер Ляйен откровенно призналась, что заявление Джонсона стало для нее сюрпризом. Глава Еврокомиссии предупредила британского премьера, что торговать с единой Европой на тех же условиях, что и с Австралией, будет равносильно реализации сценария выхода Британии из ЕС без договора о совместном сотрудничестве. Стремительно разворачиваются события и по ту сторону Атлантики. В свое время американские "кузены" заверяли Британию, что она будет первой в очереди на торговых переговорах. Однако на данный момент дело выглядит так, что чиновники из администрации Трампа, похоже, вступят в новые переговоры с Европейским союзом. В связи с тем, что в Еврокомиссии сегодня заседает новая команда, чиновники договорились перезагрузить отношения между Вашингтоном и Брюсселем.

Британия и США находятся "на начальных стадиях начальных переговоров" относительно торговой сделки

Согласно недавним сообщениям, решение Джонсона продолжить сотрудничество с китайской Huawei вызвало, по сведениям Financial Times, гнев Трампа. На данный момент, по словам советника Белого Дома по вопросам экономики Лэрри Кадлоу, Соединенное Королевство и США находятся "на начальных стадиях начальных переговоров" относительно торговой сделки.

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