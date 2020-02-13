Урсула фон дер Ляйен откровенно призналась, что заявление Джонсона стало для нее сюрпризом. Глава Еврокомиссии предупредила британского премьера, что торговать с единой Европой на тех же условиях, что и с Австралией, будет равносильно реализации сценария выхода Британии из ЕС без договора о совместном сотрудничестве. Стремительно разворачиваются события и по ту сторону Атлантики. В свое время американские "кузены" заверяли Британию, что она будет первой в очереди на торговых переговорах. Однако на данный момент дело выглядит так, что чиновники из администрации Трампа, похоже, вступят в новые переговоры с Европейским союзом. В связи с тем, что в Еврокомиссии сегодня заседает новая команда, чиновники договорились перезагрузить отношения между Вашингтоном и Брюсселем.
Согласно недавним сообщениям, решение Джонсона продолжить сотрудничество с китайской Huawei вызвало, по сведениям Financial Times, гнев Трампа. На данный момент, по словам советника Белого Дома по вопросам экономики Лэрри Кадлоу, Соединенное Королевство и США находятся "на начальных стадиях начальных переговоров" относительно торговой сделки.