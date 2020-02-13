ЦБ РФ решил ввести пакетный принцип изменения правил для банков

Регуляторные изменения для банков станут более предсказуемыми: их основная часть будет вступать пакетом два раза в год - с 1 апреля и с 1 октября, у банков будет минимум полгода на подготовку к ним.

Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с банкирами в подмосковном пансионате "Бор", организованной Ассоциацией "Россия".

Те нормативные акты, которые ЦБ принимает с октября по апрель, будут вступать в силу не раньше 1 октября, принятые с апреля по октябрь - не раньше 1 апреля. Это правило будет касаться актов, ужесточающих регулирование или требующих подготовки банков. Исключения возможны, но только в случае особой срочности, сказала Набиуллина.

Ранее подобный пакетный принцип вступления в силу ключевых изменений правил для бизнеса предлагало и Минэкономразвития, однако он так и не был принят.