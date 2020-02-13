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13.02.2020 15:41
Рубрика: В мире

Почему наступил паралич власти в Риге

Текст: Юрий Сизов
Казалось бы, и года не прошло после десантирования Нила Ушакова из насиженного за десять лет кресла рижского градоначальника в уютную коалицию русофобов на парламентской скамейке в Брюсселе, а сколько воды утекло на просторных берегах Даугавы, удивляются каждый день местные аналитики. И вот 13 февраля впервые в новейшей истории Евросоюза, констатируют они, парламент Латвии решил покончить с властью в столице. За роспуск рижского самоуправления голосовало 62 депутата сейма, против - 22, сообщает Делфи.
Фото: Сергей Мелконов/ РИА Новости Фото: Сергей Мелконов/ РИА Новости
Фото: Сергей Мелконов/ РИА Новости

Как известно, в политике, даже хозяйственной, мелочей не бывает. Власть только тогда чего-то стоит, когда она умеет себя защищать, утверждали ее знатоки еще в веке минувшем. И спорить с этим постулатом бесполезно, как выяснилось.

За десять прошедших месяцев сразу два новых рижских мэра, друг за другом, этнический латыш Турлайс и русский по паспорту матери Буров, хоть и пытались в прошлом году демонстрировать на публике партийную солидарность - "Честь служить Риге", оказались дирижерами, лишенными политического слуха, и оставили у жителей столицы полное разочарование от вялой аранжировки своих поступков, сопоставимых разве что с шедеврами крыловского "Квартета".

Фото: Сергей Мелконов/ РИА Новости
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Да и Нил Ушаков, глядя сегодня на происходящее в Риге из окон с брюссельскими занавесками, тоже склонен утверждать, что сейчас уничтожается все, что было сделано его командой за десять лет. "Доходит даже до того, что мэр публично предлагает отменить бесплатные обеды в школах. Знаете, почему? Потому что его детям, как он говорит, бесплатные обеды не нужны…". Невысокого мнения Ушаков и о прошлых заслугах своего коллеги. По его словам, Олег Буров "стал мэром только потому, что он предыдущие годы удачно носил чемоданы за нужными людьми".

Даже парламентская оппозиция, обращают внимание новостные порталы, в которой состоит и фракция "Согласие", отказалась обращаться к президенту Эгилу Левитсу в связи с законопроектом о роспуске Рижской думы.

А значит, что внеочередные выборы в Рижскую думу пройдут в соответствии с установленным в законопроекте порядком и временем не позже конца апреля текущего года, хотя руководство "согласистов" до сих пор не исключает возможности обращения по данному вопросу в Конституционный суд.

Возглавив, по существу, похоронную команду столичных депутатов, Олег Буров на заседании комиссии сейма еще в среду подчеркнул, что кризис внутри думской коалиции начался после того, как из "Согласия" исключили четырех депутатов и у коалиции больше не стало большинства в РД. А все последующие попытки стабилизировать политическую ситуацию в самоуправлении не увенчались успехом. "Поэтому рестарт, вероятно, - единственный выход из этой ситуации", - пояснил парламентариям "самоубийство" самоуправления столичный градоначальник.

Фото: iStock
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Как сообщалось, большинство депутатов бюджетно-финансовой комиссии парламента еще в среду поддержало дополнение законопроекта о роспуске Рижской думы. В письме комиссии министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце указал, что из-за отсутствия кворума в РД не состоялись три заседания подряд. Кроме того, констатировали в министерстве, дума в установленные сроки не утвердила обязательные правила о бюджете самоуправления на текущий год, что может существенно повлиять на реализацию проектов развития и инициатив в столице.

Кстати, стоит напомнить, что ранее законопроект о роспуске Рижской думы предполагал, что основанием для него является якобы неспособность самоуправления организовать вывоз мусора. Предлог, полагают аналитики, явно надуманный.

Зато теперь до апрельских выборов за чистотой полумиллионного мегаполиса будут отвечать чиновники, правда, без всякого мандата от жителей латвийской столицы, которые избрали самостоятельную Рижскую думу, а им в лицо плюнули, констатируют обозреватели.

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