Чем обусловлен пожарный конфликт бизнеса и надзорных органов в Новосибирске

Во вторник, 18 февраля, Верховный суд РФ рассмотрит в кассации спор ООО "Сателит" и ГУ МЧС России по Новосибирской области. Принятый акт будет иметь важное значение для бизнеса по всей стране. "РГ" следит за этим процессом.

В 2012 году правительство РФ ввело правила для объектов с массовым пребыванием людей. Мера важная, ведь за последние 25 лет многие здания могли быть введены в эксплуатацию с определенными нарушениями требований пожарной безопасности. Особая роль отведена МЧС. В 2013 году это ведомство начало "предпринимать меры по снижению излишнего административного давления". За 5 лет число проверок бизнеса сократилось в 4 раза, но и число пожаров снизилось на треть. Бизнес стал более ответственным. Хотя и не весь.

В марте 2018 года в Кемерове пожар в ТРК "Зимняя вишня" унес жизни 60 человек. По регионам прокатилась волна проверок. Как отмечено в докладе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, было проверено большое число торгово-развлекательных центров. Было выдано свыше 700 постановлений, возбуждено более 1000 административных дел, работу 100 ТРК приостановили.

Это была молниеносная реакция на трагедию. Однако то, что затем стало происходить в регионах, реакцией не назовешь. Скорее, перегибами. Дело "Сателита" может стать ориентиром для тех, кто ощутил "служебное рвение". В 2018-м Дзержинский райсуд Новосибирска вынес решение, которое дошло до ВС РФ. "Сателит" тогда фактически выиграл процесс у областного ГУ МЧС.

После кемеровской трагедии контролеры насчитали 14 нарушений в ТЦ "Восток". "Сателит" владеет помещениями в этом центре и сдает их в аренду. "Восток" был построен с необходимыми разрешениями на месте бывшего рынка. Его площадь - более 50 000 кв. м, арендаторов - свыше 3000, в день он принимает более 15 000 посетителей.

С апреля 2018-го по февраль 2019-го контролеры 9 раз посетили ТЦ. После одного из таких визитов, в октябре 2018-го, районная прокуратура в суде потребовала приостановить деятельность "Востока". По ее мнению, состояние ТЦ угрожало жизни и здоровью граждан. Владельцам это принесло бы крупный ущерб, не говоря уже о подмоченной репутации. Они подали иск и оспорили предписание ГУ МЧС. Что же за нарушения нашли в ТЦ? Например, отсутствие табличек об испытаниях лестниц. На дверях служебных помещений не было обозначений их категорий по взрывопожарной опасности. Автоматическую установку пожаротушения сочли отсутствующей потому, что из 2000 оросителей на месте оказалось 1997. Безопасность людей - превыше всего, но это...

Визиты контролеров и суды отнимают время, деньги, портят имя - радость для конкурента

Суд назначил экспертизу. Было установлено: 13 из 14 выявленных нарушений таковыми не являются. Эти пункты признаны незаконными, и число нарушений сократилось до одного. Отказал суд и прокуратуре. "При решении вопроса о приостановлении деятельности необходимо учитывать, какие нарушения могут создавать угрозу жизни и здоровью людей, а какие такой угрозы не представляют", - сказано в его решении.

Если нет путей эвакуации - это угроза. Но у "Востока" 33 аварийных выхода! Если несущие конструкции не выдерживают жара огня - это угроза. Они выдерживают, установил суд. А вот отсутствие табличек - это не угроза. Ну не будут бегущие от огня люди останавливаться и выяснять, прошла ли лестница испытания.

"Сателит" отбился от "обвинений". Осталось пройти последнюю инстанцию, которой, по сути, предстоит найти решение системной проблемы. В России взят курс на снижение числа проверок. В 2020 году стартовал первый этап "регуляторной гильотины" - комплекса мер, призванного освободить бизнес от чрезмерного контроля. Но внеплановые визиты еще в ходу. Это те же проверки, хотя ведомства из осторожности называют их "мероприятиями". Основанием для их проведения может послужить жалоба. Контролеры обязаны реагировать на обращения граждан, общественных организаций. Активист вправе завалить ими, к примеру, ГУ МЧС, проявляет бдительность. Каждую жалобу обязаны проверить и дать заявителю ответ.

Пожалуй, в этом и кроется реальная угроза. Разве не могут жалобы "активиста" стать инструментом, например, соседнего ТЦ для ведения недобросовестной конкурентной борьбы? Визиты контролеров и судебные тяжбы отнимают время, деньги, нервы, портят имя - радость для конкурента. А надзорный орган - заложник ситуации. Он не может не реагировать. В данном случае, вероятно, тоже не обошлось без "активиста". Проверка была проведена по обращению Митрофанова Е.Б. К слову, Митрофанов Е.Б. руководит НРОО "Сибирский правовой центр защиты прав потребителей", а ранее возглавлял НООФ "Фонд защиты прав потребителей".

Последний в 2015 году Минюст России внес в "реестр иностранных агентов". В него организация попадает, если доказан факт ее финансирования из-за рубежа, например получение американского "благотворительного" гранта. Фонд ликвидировали в 2016 году. Одновременно был создан НРОО, одним из учредителей которого стал Митрофанов Е.Б. Совпадение?

Не стоит исключать и коррупционный фактор. Разве не может нечистого в помыслах контролера соблазнить то, что на внеплановые "проверки" ограничений нет? Приходи, копай, ищи. А если нашел, то что дальше? Эвакуируй людей и останавливай работу ТЦ?

Вот где скрыты риски. Вот против чего, можно сказать, сражается "Сателит". Его опыт не просто откроет путь другим бизнесменам, не знающим, как отбиться от всевозможных проверяющих. Он обнажит пробелы в правовой базе, которые, похоже, пора устранять.

Кстати

После трагедии в "Зимней вишне" ФСО России и аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова провели опрос. 35% предпринимателей заявили, что, по их мнению, контролеры (без конкретизации ведомств) исполняют свои обязанности формально, а 15% добавили, что контролеры заинтересованы в первую очередь в коррупционном доходе.