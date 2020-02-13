Новости

Вышел трейлер "Отеля Белград" с Биковичем от создателей "Холопа" 16:44
Данила Козловский ответил на обвинения в плагиате в "Чернобыле" 13:50
Вышел трейлер нового фильма Уэса Андерсона "Французский диспетчер" 12:08
У "Аладдина" Гая Ричи появится продолжение 11:54
Культовая комедия "Дорогая, я уменьшил детей" получит продолжение 11:44

Цвет настроения неописуемый

Рецензии
    13.02.2020, 19:10
Текст:   Алексей Литовченко
На ферму падает метеорит, в котором заключена некая загадочная субстанция отсутствующего в видимом спектре цвета, после чего все живое на этой ферме сходит с ума - люди, скот и даже растительность - и в агонии погибает. Это вкратце содержание научно-фантастического рассказа Говарда Лавкрафта "Цвет из иных миров", претерпевшего к настоящему моменту несколько экранизаций, причем каждая из них своеобразно интерпретировала оригинальный текст - а тексты Лавкрафта, как мы знаем, в силу их характерных особенностей, простор для интерпретаций предоставляют широкий.
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Ричард Стэнли, известный по адаптации "Острова доктора Моро" Уэллса с Марлоном Брандо и Вэлом Килмером и постапокалиптическому хоррору про злого робота "Железо" с Диланом МакДермоттом и голосом Игги Попа, в своем прочтении - одноименном - держится буквы и духа первоисточника настолько близко, насколько это возможно. По крайней мере, ближе, чем его предшественники. Осмеливаясь даже визуализировать титульный неведомый цвет, что несколько самонадеянно, поскольку цвет этот оказывается всего лишь фиолетовым.

Фото: kinopoisk.ru
"Джентльмены": Гай Ричи снова на коне

С другой стороны, если уж показывать его, то каким-то же он должен быть. А каким ему еще быть, как не фиолетовым - самым, наверное, редким из цветов, встречающихся в природе. Лавкрафт-то с этим вообще не парился: влепил свое любимое слово "неописуемый" - и сойдет. А мы иных цветов, кроме тех, что даны нам в ощущениях, представить не способны, так как воображение человека, каким бы ни казалось порою безграничным, все же ограничено опытом. Собственно, исследованию вещей, находящихся за пределами постижимого, и посвящено творчество Лавкрафта.

И вот, значит, приземляется метеорит с фиолетовой штукой на борту, как и полагается, посреди фермы. Которая принадлежит семейству, состоящему из родителей и их трех детей: мелкого пацана, его старшего брата-подростка и старшей сестры, тоже подросткового возраста, практикующей ритуалы из "Некрономикона" в мягкой обложке (ага). Мать борется с раком и работает по удаленке, а глава семьи занимается тем, что разводит альпак - умилительных таких мохнатых парнокопытных.

Вы спросите: какие к черту альпаки, почему альпаки? Ну, дело в том, что играет главу семьи Николас Кейдж. А вы же хотите посмотреть, как Николас Кейдж доит альпаку? Конечно, хотите, просто боитесь себе в том признаться. К тому же цвет из метеорита - или то, что им обладает - подвергает все вокруг чудовищным мутациям, включая, соответственно, альпак, и во что они там превратятся - это тоже надо видеть обязательно.

Ричард Стэнли милостиво избавляет нас от попыток научного объяснения в крайней степени неприятных феноменов, происходящих по вине метеорита (точнее, из-за его начинки). Хотя молодой ученый-гидролог, импортированный из книги для сооружения с его участием любовной линии, пытается научно что-то объяснить - естественно, безрезультатно. И недолго - настороженно побегав по окрестностям и побренчав задумчиво пробирками, он пропадает куда-то на добрую половину фильма, даром что номинально главный герой. Оставив нас наедине с тотальным безумием, в котором с удовольствием купается Николас Кейдж.

Ведь "Цвет из иных миров" - это в том числе про безумие, а безумие - это Николас Кейдж. Николас Кейдж кричит на помидоры, кричит на машину, упоенно чешется, расстреливает альпак-мутантов - и все это делает так, как умеет только Николас Кейдж. Редко кому удается создать идеальные условия для максимального раскрытия его таланта, чтобы каждая грань воссияла миллиардами ярчайших красок. Панос Косматос достиг в этом плане совершенства, Ричард Стэнли если и отстал (а у "Мэнди" и "Цвета" одна команда продюсеров), то недалеко. Возможно, и вовсе не отстал, просто чуть подкорректировал формулу.
"Офицер и шпион": один из самых громких судебных процессов в истории

"Цвет из иных миров" - кино любовно отбитое, откровенно несерьезное и наследует великой традиции дешевых хорроров 80-х, с этими их нелепо шевелящимися резиновыми чучелками, изготовленными вручную, неудержимым полетом фантазии и придурковатым юмором. Который в данном случае представлен диалогами вроде "- А где Точка Джи? - Да гуляет где-то" (речь о кошке, если что), в сочетании с гениальным переигрыванием Кейджа доводящими до экстаза.

Такой подход к наследию Лавкрафта не нов, однако Ричард Стэнли убедительно доказывает, что сейчас он видится особенно перспективным, так как помимо не перестающей вдохновлять неповторимой эстетики - которая несказанно прекрасна, но на ней одной нынче целую экранизацию не вывезешь, - действительную ценность там до сих пор имеет как раз густая атмосфера буйнопомешанности. Казалось бы, что с ней еще делать, раз она уже достаточно густая, но вот она сгущается до совсем уже абсурдного состояния и обретает какое-то новое качество. Вероятно, неописуемое. А что еще замечательнее - впереди нас ждет целая трилогия, решенная в том же ключе. Второй фильм, по "Ужасу Данвича", с Николасом Кейджем и Ричардом Стэнли в качестве режиссера, анонсирован. Ура.

5

Новости

СМИ: "Санса Старк" из "Игры престолов" впервые станет мамой 11:29
Актриса Ко Су Чжон умерла на 25-м году жизни от рака мозга 12.02.2020
Вышел трейлер ранее отмененного фильма с Эммой Робертс "Охота" 12.02.2020
Стали известны грустные детали 11-дневного брака Памелы Андерсон 12.02.2020
Милла Йовович рассказала о болезни своей новорожденной дочери 12.02.2020
⧣ США
Фото: youtube.com
Вышел трейлер 2-го сезона киберпанк-сериала "Видоизмененный углерод" 12.02.2020
25-летний актер из "Моей ужасной няни" вышел на пробежку и умер 11.02.2020
⧣ фантастика
Фото: Disney
Автор трилогии о "Человеке-пауке" снимет сиквел "Доктора Стрэнджа" 07.02.2020
У сериала "Мандалорец" появятся свои спин-оффы 06.02.2020
Капитана Марвел потребовали сделать чернокожей лесбиянкой 05.02.2020
⧣ экранизации
Фото: youtube.com
Вышел трейлер сериала с Софи Тернер "Выжить" 11.02.2020
Марго Робби может стать феей в новой экранизации "Питера Пэна" 05.02.2020
Вышел трейлер второго сезона "Видоизмененного углерода" 05.02.2020