Пятая ракетка мира Даниил Медведев провалился на старте турнира в Роттердаме, где был лидером посева. В первом круге он неожиданно проиграл 104-й ракетке мира, канадскому теннисисту Вашеку Поспишилу со счетом 4:6, 3:6.

У Поспишила было секретное оружие - кленовый сироп, который он пил в перерывах между геймами. Кроме того, статус аутсайдера помог ему расслабиться, поймать кураж и действовать уверенно. Медведев это отметил, объясняя свое поражение.

- У меня случались спады во время тренировок. Я понимал, что меня ждет непростое испытание. Я не смог сыграть достаточно хорошо, чтобы одержать победу. Вашек же был очень уверен в себе, и это чувствовалось, - приводит слова Медведева официальный сайт турнира. - У меня тоже были шансы, но нужно было показать более высокий уровень тенниса. Что ж, буду активнее тренироваться перед турниром в Марселе.

Карен Хачанов тоже не задержался в Роттердаме. В первом круге он не встретил сопротивления от пятого сеяного итальянца Фабио Фоньини (6:3, 6:3). Во втором раунде больше двух часов бился с британцем Дэниелом Эвансом и проиграл - 6:4, 3:6, 4:6.

Зато в сетке оставался Андрей Рублев. Накануне он разгромил грузина Николоза Басилашвили (6:2, 6:3), а в четверг встречался с представителем Казахстана Александром Бубликом.

Между тем на женском турнире в Санкт-Петербурге тоже не обошлось без потерь в российской "команде". Светлана Кузнецова не сумела пробиться во второй круг, уступив пятой ракетке мира швейцарке Белинде Бенчич - 6:7 (4:7), 4:6.

Но по крайней мере одна наша теннисистка уже вышла в четвертьфинал St. Petersburg Ladies Trophy. Это Анастасия Потапова, пробившаяся в основную через квалификацию. Она оказалась сильнее австралийки Айлы Томлянович - 7:6 (7:2), 6:3.

За выход в полуфинал Потапова поспорит либо с соотечественницей Вероникой Кудерметовой, либо с действующей чемпионкой голландкой Кики Бертенс.