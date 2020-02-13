Генетики обнаружили ДНК неизвестного вида гоминид в геноме африканцев

В геноме коренных западно-африканцев найдены следы до сих пор неизвестных видов людей. Это удалось выяснить благодаря новому способу выявления в ДНК современного человека генов других видов гоминидов.

Для поиска этим методом не нужно знать геном "вторженца". С его помощью ученым уже удалось выяснить, что предки народов Западной Африки скрещивались с неизвестными науке гоминидами (семейство отряда приматов, к которому относятся питекантропы, неандертальцы и современные люди).

Как известно, наши предки скрещивались с неандертальцами и денисовцами, генетический материал которых еще можно получить из найденных останков. Но, вероятно, межвидовые пары формировались и еще с кем-то.

Поэтому американские генетики Арун Дурвасула и Шрирам Санкарараман из Калифорнийского университета разработали новую методику поиска генов других видов в ДНК человека. Новация в том, что не надо сравнивать геномы того, у кого ищут другие гены, с теми, от кого он их "взял".

Данные о генетическом материале (всего 405 полных геномов) современных людей были взяты по йоруба, менде и еще двум западноафриканским народам. Исследователи обнаружили у нынешних жителей Западной Африки от двух до 19 процентов ДНК, которых не было у неандертальцев и денисовцев и пришли к выводу, что предки некоторых западноафриканских народов 43 тысячи лет назад скрещивались с пока еще неизвестными видами людей, которые отделились еще до появления неандертальцев и денисовцев.