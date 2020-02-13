Эксперты назвали число смертей в мире из-за загрязнения воздуха

Загрязнение воздуха приводит к 4,5 миллионам преждевременным смертям в год во всем мире. При этом наносится ущерб мировой экономике в размере порядка 2,7 миллиардов евро, свидетельствуют эксперты независимого Центра исследований по энергетике и чистому воздуху (CREА).

По данным экологов, в Германии от болезней, связанных с загрязненным воздухом, ежегодно умирает 80000 человек, что вдвое больше, чем, например, во Франции или Великобритании. При расчете числа смертей исходят из действия частиц и других загрязняющих веществ, возникающих при использовании ископаемого топлива. В учет также принимаются ранее озвученные научные выкладки.

Причем, количество умерших от загрязненного воздуха различается по регионам. Так, в Европе это число составляет 398000 человек, в США - 230000, в Китае- 1,8 миллиона и один миллион в Индии. Наиболее серьезные последствия для здоровья возникают из-за твердых частиц, образующихся в результате сжигания ископаемых энергоносителей. Другими загрязняющими веществами являются диоксид азота и озон. В мире с загрязнением воздуха связаны 29 процентов всех случаев рака легких и около четверти смертей от сердечных заболеваний и инсульта.

Эксперты бьют тревогу в связи ухудшением экологической ситуации. "Переход на возобновляемые источники энергии, отказ от дизельных и бензиновых двигателей и расширение сети общественного транспорта являются выходом из сложившегося положения", - цитирует представителя международной экологической организации Greenpeace Минво Сона газета Die Presse.