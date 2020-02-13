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13.02.2020 15:00
Рубрика: Экономика

ФАС: Ситуация в мобильной связи благоприятна для потребителей

Текст: Юлия Кривошапко
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает ситуацию в сфере сотовой связи в целом благоприятной для потребителей по сравнению с другими рынками. Такое мнение в интервью "Российской газете" высказал замруководителя ведомства Анатолий Голомолзин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"После того, как информация о росте цен появилась в СМИ, мы направили запрос всем представителям "большой четверки". Они предоставили запрошенные сведения в установленном порядке. Мы продолжаем анализировать информацию. Думаю, до конца февраля сможем изложить свою позицию", - сказал Голомолзин.

Фото: iStock
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Пока же можно сказать, что общая ситуация в сотовой связи более благоприятна для потребителей, чем на других товарных рынках. В том числе потому, что, наряду с динамикой цен (рост по отдельным тарифам действительно происходит), одновременно наблюдается увеличение объемов оказываемых услуг. Абоненты получают более быстрый доступ в интернет, расширяется ассортимент услуг, отметил замруководителя ФАС.

"Вместе с тем, растут требования, которые операторы в силу закона должны выполнять. Это касается, например, хранения трафика на территории России. Это дополнительные затраты. В процессе оценки обоснованности повышения отдельных тарифов операторами эти аспекты нужно учитывать, - подчеркнул Голомолзин. - Окончательные выводы по ситуации в целом мы сделаем по итогам анализа поступившей в ФАС от операторов связи информации по более чем 4000 тарифных планов".

Продолжение интервью с замруководителя ФАС Анатолием Голомолзиным читайте в ближайших публикациях на сайте "Российской газеты".

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