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13.02.2020 15:01
Рубрика: Спорт

Фигуристка Константинова перешла в академию "Ангелы Плющенко"

Текст: Екатерина Бодякина

Российская фигуристка из Санкт-Петербурга Станислава Константинова покинула группу Валентины Чеботаревой, среди учеников которой - серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях Михаил Коляда.

"Мы прекратили наше сотрудничество с Валентиной Михайловной. Я благодарна ей за проведенные со мной годы тренировок, за то, что поверила в меня, стала со мной работать, всему научила. Надеюсь, у нас все будет складываться хорошо, что мы и дальше сохраним наши добрые отношения", - цитирует Константинову ТАСС.

С Чеботаревой спортсменке не удалось добиться высоких результатов на международном уровне. В прошлом году лучшим достижением Константиновой стала бронза зимней Универсиады в Красноярске. На чемпионате Европы фигуристка осталась лишь четвертой при отсутствии серьезных иностранных конкуренток и не попала в сборную на чемпионат мира по итогам финала Кубка России.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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В нынешнем сезоне Константинова вновь выступала нестабильно, не прошла отбор на главные международные старты и решила перезагрузить карьеру. Новым тренером фигуристки стал Александр Волков из академии Евгения Плющенко. "Сейчас она (Константинова, - прим. "РГ") абсолютно не в форме, но очень хочет работать, а мы как тренеры должны сделать все возможное, а, может, и невозможное для нее. Наша цель - за полгода, к августу, "собрать" спортсменку, чтобы она могла выступать на соревнованиях. Главное, чтобы спортсменка этого хотела. Пока я вижу, что она очень хочет. Нагрузки большие у нас, ей тяжело. На ОФП она "умирает", но я ей объяснил, что в этот период так надо", - рассказал Волков корреспонденту агентства "Р-Спорт". Плющенко со своей стороны заявил, что он "на подхвате". "Если нужна поддержка, я всегда рядом", - передает ТАСС слова двукратного олимпийского чемпиона.

Сама фигуристка заявила "Р-Спорт", что Плющенко и Волков дали ей шанс, за что она им благодарна, а "некоторые другие люди" ей не поверили, так как никто не захотел брать на себя ответственность тренировать спортсменку в плохой форме. "Я готова работать и восстанавливаться, что получится - посмотрим. Но я очень настроена на работу и очень хочу оправдать ожидания", - поделилась своими планами Константинова. Первые выступления фигуристки с новой командой можно будет увидеть не раньше следующего сезона.

Спорт Фигурное катание

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