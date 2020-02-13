Финскую журналистку поразило питание российских школьников

В российских школьных столовых царит порядок, а дети вполне наедаются даже после сытных выходных, проведенных у бабушек и дедушек. Об этом в своем репортаже из Гатчины Ленинградской области рассказала журналистка финского портала YLE Черстин Крунвалль, посетившая одну из местных школ.

Она удивилась тому, насколько организованно в столовую из классов спускались школьники. Прежде чем сесть за столы, ребята в обязательном порядке по очереди вымыли руки. Кроме того, ей показалась интересной система дежурств, при которой дети из определенного класса помогают работникам столовой и остальным ученикам.

"За обедом дети не просто едят, но и учатся вести себя за столом и обращаться со столовыми приборами, приобретают навыки общения за едой", - передает слова журналистки портал Inosmi.

Ее также удивила цена школьного обеда - около двух евро. А еще - тот факт, что в отличие от финских ребят даже после выходных дети не остаются голодными, отобедав в столовой.