Героя войны со столетним юбилеем поздравил директор Росгвардии Виктор Золотов

Мало кто из участников любых войн может похвастаться высшими наградами сразу двух мировых сверхдержав. И при этом, получив пять ранений, каждое из которых могло привести к смерти, дожить до ста лет. С днем рождения (100 лет) ветерана Алексея Прохоровича Волошина поздравил директор Росгвардии Виктор Золотов. Удивительная судьба и редкая удача, когда простой лейтенант, тысячи которых ежедневно гибли в молохе страшной войны, прошел три самых кровавых и судьбоносных для нашей страны и всего мира битв - Сталинград, Курск и Днепр. И остался жив. При этом лично уничтожил 20 немецких танков. Попробуйте хоть один подбить…

Полковник Волошин - Герой Советского Союза, участник Парада Победы в 1945 году. Но при этом он - герой США. Личным указом президента Франклина Рузвельта он в 1944 году награжден медалью "Серебряная звезда". Вручали ее в Кремле представитель американского президента Гопкинс и посол США Гарриман. Разумеется, в присутствии Сталина. Кстати, посольство США официально направило Алексею Волошину свое поздравление с юбилеем.

А начиналось все как для миллионов наших людей. Тамбовский парень Леша заканчивал третий курс института в Одессе. И 22 июня услышал речь Молотова о начале войны с гитлеровской Германией. И тут же пришел в ближайший военкомат. Но сразу его в бой не послали - умные ребята с инженерным образованием были очень востребованы на командных должностях. Волошин стал курсантом Одесского артиллерийского училища. Кстати, во время эвакуации этого училища - фронт близко подошел к городу - он и получил свое первое осколочное ранение.

Учился на артиллериста он всего полгода (сейчас, для сравнения, будущие командиры артиллерийских и ракетных взводов и батарей учатся от четырех до пяти лет). Но сумел назубок освоить материальную часть орудий, способы прицеливания, поправки на стрельбу при всяких погодных условиях. И в феврале 1942 года лейтенанта Алексея Волошина направили в 54-й тяжелый артиллерийский полк Юго-Западного фронта.

В марте 1942 года во время артналета Волошин был вторично ранен. И вот уж ему "повезло" - госпиталь, в который направили раненого командира огневого взвода, находился не в глубоком безопасном тылу, а в Сталинграде. И когда его выписали, то далеко отправлять на фронт не стали - фронт-то уже был рядом. Вот и первое повышение по службе - так он стал командиром батареи.

А саму батарею вскоре причислили для усиления в 10-ю стрелковую дивизию войск НКВД.

Алексей Волошин очень удивляется, когда слышит киношные байки про "карателей из НКВД", всякие там заградотряды, которые стреляли исключительно по своим. Да, был приказ "ни шагу назад", который, кстати, в многочисленных письмах к Сталину предложили сами фронтовики - эти письма сохранились в архивах. Были бегущие в панике бойцы, которых надо было остановить и повернуть навстречу врагу. Страшное и жестокое время. Но для дивизий НКВД не это было главной задачей - в заградотряды выделялся максимум взвода - до тридцати человек. Который затем обязательно вступал в бой с врагом. А целая дивизия сразу включалась в общий план сражения, без намека на какие-то "особые полномочия". Можешь стрелять - стреляй в фашистов. Если Алексей Волошин для кого-то и был заградотрядом, так только для гитлеровцев. Дивизия, где он воевал, получила почетное наименования "Сталинградская" и награждена орденом Ленина. Это единственное фронтовое соединение с такой наградой.

Здесь, в Сталинграде, Волошин был ранен в ногу выше колена. Осколок прошел в миллиметре от кровеносной артерии. Так бы и истек кровью, если бы его не спасла местная девушка Тамара - она успела вовремя перетянуть рану собственной косынкой. Волошин пытался потом ее разыскать, хоть что-то узнать о ней, но - тщетно.

Затем была битва на Курской дуге, где батарея Волошина подбила три фашистских танка, и он получил орден Красной Звезды. Форсирование Десны и Днепра, освобождение Чернигова и бои под Гомелем. Под Черниговым сожгли пять немецких танков.

Форсируя Днепр, батарея захватила плацдарм на берегу, чтобы обеспечить переправу наших войск. И отбивала атаки немцев, уничтожив в одном бою 11 немецких танков. Погибли почти все - по канонам боя в первую очередь стараются уничтожить артиллерию. Волошину приходилось стрелять в одиночку прямой наводкой. То есть, наводил на танк пушку без всяких приборов, целился через ствол, в упор. Выжил чудом. Вот такой заградотряд. Надо ли объяснять, что из такого боя он целым не вышел. Опять госпиталь. Счастье, что его нашли санитары среди тонн покареженного металла.

Кстати, насчет американской награды. Понятно, что американцы про нашего героя узнали не просто так. В период потепления отношений президент США Рузвельт пожелал наградить кого-то из наших отличившихся бойцов. Причем, только четверых - по одному от каждого рода войск. Выбор предоставили нам. Один из выбранных - Волошин. И вряд ли можно оспорить этот выбор.