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13.02.2020 05:53
Рубрика: В мире

Глава Amazon купил поместье за рекордные 165 миллионов долларов

Самый богатый человек в мире Джефф Безос купил за 165 миллионов долларов поместье в городе Беверли-Хиллз. За такие деньги еще не продавали ни одного объекта недвижимости в Лос-Анджелесе или его пригородах.

Фото: iStock
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На участке площадью 3, 6 га есть теннисный корт, поле для игры в гольф, несколько садов и домов. Первым владельцем поместья был один из президентов компании Warner Bros. Джек Уорнер. А в 1990 году участок за 47,5 миллиона долларов купил медиамагнат Дэвид Геффен, пишет ТАСС.

Напомним, в конце января глава Безос, который является основателем компании Amazon, за 15 минут разбогател на 13,2 миллиарда долларов. Теперь его состояние оценивается в 132 миллиарда долларов.

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