Глава Минкомсвязи рассказал, где роботы могут заменить чиновников

Есть большой пласт вопросов, решение которых можно было бы доверить искусственному интеллекту и роботам, считает глава Минкомсвязи Максут Шадаев. Такое мнение министр высказал на "Уроке цифры", организованном для восьмиклассников московской школы № 1514.

В качестве одного из примеров Шадаев привел работу с обращениями. "Вот сейчас вы пишете жалобу: допустим, снег во дворе не убирают. Человек получает ее, смотрит адрес, выясняет, кто ответственный, потом пересылает в нужную инстанцию, там рассматривают. Решение вопроса в итоге занимает много времени", - констатировал Шадаев.

Этот процесс можно полностью автоматизировать. То же самое - с госуслугами. Процентов на 70 их также можно автоматизировать, исключив из цепочки огромное количество чиновников, сказал глава Минкомсвязи.

Чем меньше будет чиновников и чем больше роботов на их месте, тем лучше, добавил он, уточнив, что о полной замене речь, конечно, не идет. Тот же искусственный интеллект может выступать лишь в роли помощника в принятии решений, а не того, кто их принимает.

Генеральный директор "Яндекса" в России (одна из компаний-партнеров проекта) Елена Бунина, отвечая на вопрос из зала, может ли искусственный интеллект заменить школьных педагогов, также успокоила собравшихся, заверив, что это невозможно. По ее словам, роль учителя слишком важна. Как показывают исследования, если педагог по тому или иному предмету нравится, школьники больше в нем преуспевают.

"Урок цифры" проводится в России второй учебный год подряд. Инициаторы проекта - Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО "Цифровая экономика". Задачи проекта - развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация.

На уроке преподаватель "Яндекс.Лицея" Артем Рудаковский рассказал, что умеют современные персональные помощники, в каких сферах они применяются и какие технологии в них используются. Например, ребята узнали, как помощники преобразуют речь людей в текст и зачем нужен классификатор запросов.

Полученные знания школьники закрепили в интерактивном тренажере. Им предложили спроектировать цепочку действий, которые должны выполняться помощником при обработке запроса: от получения команды пользователя до конечного результата. Те, кто успешно справился с заданием, получали "ачивку" - виртуальную награду за достижения.