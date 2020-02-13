Глава Минкомсвязи рассказал, где роботы могут заменить чиновников

Новости

Фигуристка Константинова перешла в академию "Ангелы Плющенко" 15:01
В Волгограде ветеринара задержали за получение крупной взятки 14:56
В Японии таксист и врач заразились коронавирусом 14:56
Героя войны со столетним юбилеем поздравил директор Росгвардии Виктор Золотов 14:53
В Крыму два человека погибли в ДТП с ВАЗом и "Газелью" 14:44
Подопытных животных разрешили не усыплять после экспериментов 14:44
В Крыму ответили на отказ Рады поставлять воду на полуостров 14:43
В Хабаровском крае задержан мужчина, бросивший детей в Шереметьево 14:40
Прокуроры выяснят, почему на Урале ребенку вызвали врача с 327 попытки 14:35
Кабмин выделил 22 млн рублей на закупку незарегистрированных лекарств 14:33
В Москве арестованные устроили погром в камере 14:31
В Саратове мужчину осудили пожизненно за убийство ветеранов 14:24
Песков заявил о последствиях русофобии на Украине 14:20
В Японии произошло землетрясение магнитудой семь баллов 14:20
В Заполярье на руднике произошло возгорание 14:16
Агентство по страхованию вкладов рассчитается с ЦБ по долгам в 2022 году 14:15
Skoda Karoq: стала известна стоимость базовой версии кроссовера в России 14:12
Болгария проверит результаты приватизации госсобственности 14:06
Экс-министра культуры Мордовии задержали по делу о хищениях 14:01
Кремль опубликует новую часть архивных фотографий Путина 13:58
Портрет на память: Путин исполнил мечту чебоксарского школьника 13:58
Посольство Швейцарии открылось в Минске 13:53
На Ставрополье разъяренный бык растерзал работника фермы 13:50
Данила Козловский ответил на обвинения в плагиате в "Чернобыле" 13:50
Песков: Говорить об агитации перед голосованием по поправкам в Конституцию преждевременно 13:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Доктор наук рассказал, в чем слабость сильного пола
Доктор наук рассказал, в чем слабость сильного пола
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
13.02.2020 14:18
Рубрика: Экономика

Глава Минкомсвязи рассказал, где роботы могут заменить чиновников

Текст: Юлия Кривошапко
Есть большой пласт вопросов, решение которых можно было бы доверить искусственному интеллекту и роботам, считает глава Минкомсвязи Максут Шадаев. Такое мнение министр высказал на "Уроке цифры", организованном для восьмиклассников московской школы № 1514.

В качестве одного из примеров Шадаев привел работу с обращениями. "Вот сейчас вы пишете жалобу: допустим, снег во дворе не убирают. Человек получает ее, смотрит адрес, выясняет, кто ответственный, потом пересылает в нужную инстанцию, там рассматривают. Решение вопроса в итоге занимает много времени", - констатировал Шадаев.

Фото: Митя Алешковский/ТАСС
Минкомсвязь направит заказные письма госорганов на портал госуслуг

Этот процесс можно полностью автоматизировать. То же самое - с госуслугами. Процентов на 70 их также можно автоматизировать, исключив из цепочки огромное количество чиновников, сказал глава Минкомсвязи.

Чем меньше будет чиновников и чем больше роботов на их месте, тем лучше, добавил он, уточнив, что о полной замене речь, конечно, не идет. Тот же искусственный интеллект может выступать лишь в роли помощника в принятии решений, а не того, кто их принимает.

Генеральный директор "Яндекса" в России (одна из компаний-партнеров проекта) Елена Бунина, отвечая на вопрос из зала, может ли искусственный интеллект заменить школьных педагогов, также успокоила собравшихся, заверив, что это невозможно. По ее словам, роль учителя слишком важна. Как показывают исследования, если педагог по тому или иному предмету нравится, школьники больше в нем преуспевают.

"Урок цифры" проводится в России второй учебный год подряд. Инициаторы проекта - Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО "Цифровая экономика". Задачи проекта - развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация.

Фото: iStock
Минкомсвязь выступила против сдерживания роста тарифов в ущерб качеству связи

На уроке преподаватель "Яндекс.Лицея" Артем Рудаковский рассказал, что умеют современные персональные помощники, в каких сферах они применяются и какие технологии в них используются. Например, ребята узнали, как помощники преобразуют речь людей в текст и зачем нужен классификатор запросов.

Полученные знания школьники закрепили в интерактивном тренажере. Им предложили спроектировать цепочку действий, которые должны выполняться помощником при обработке запроса: от получения команды пользователя до конечного результата. Те, кто успешно справился с заданием, получали "ачивку" - виртуальную награду за достижения.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязь

Главное сегодня

Песков заявил о последствиях русофобии на Украине
В России планируют провести "гаражную амнистию"
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
На 104-м году жизни скончался разведчик Алексей Николаевич Ботян
Рассекречены архивы военных об освобождении Будапешта 75 лет назад
Туризм
Туризм
Куда россияне чаще всего ездят на поездах
Рейтинг
Рейтинг
В каких регионах самый доступный бензин