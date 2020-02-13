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13.02.2020 14:15
Рубрика: Власть

Госдума поддержала поправки президента о горячем питании в школах

Текст: Татьяна Замахина
Все учащиеся начальной школы вплоть до 1 сентября 2023 года должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. Принцип здоровой еды для школьников впервые станет нормой российского законодательства. Законопроект с поправками от главы государства депутаты приняли во втором чтении.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Документ направлен в первую очередь на укрепление здоровья детей, отметил в разговоре с журналистами спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Это важная социальная инициатива, принятие которой позволит каждому школьнику младших классов независимо от того, живет он в городе или селе, бесплатно обедать в школе", - сказал он.

Первое чтение базовый проект прошел осенью прошлого года. Ко второму чтению была проведена серьезная доработка инициативы, поскольку необходимо было учесть многие проблемные вопросы и пожелания президента из Послания Федеральному Собранию, пояснил в комментарии "РГ" первый замглавы фракции "Единая Россия" Николай Панков.

Фото: Скриншот с сайта Yle.fi
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Проект вводит понятие и определяет принципы здорового, качественного и безопасного школьного питания. Это должны быть "не только соки и молоко, но и горячее блюдо и горячий напиток", отметил Николай Панков. В школьной еде, согласно новому закону, будет все необходимое, что должен получать растущий детский организм, добавил он. Требования при этом касаются как образовательных организаций, так и организаций отдыха и оздоровления детей, уточнил он.

В рамках второго чтения урегулирован вопрос, который, как рассказал парламентарий, волнует родителей во всех без исключения регионах. Одним из главных условий обеспечения школьников горячим питанием является то, что финансироваться оно будет за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов. Регион сможет получить субсидию из федерального бюджета на софинансирование организации такого питания. Порядок финансирования определит правительство РФ. Для регионов, особенно проблемных, будет очень актуальным получить помощь в этом процессе, о чем Владимир Путин говорил в Послании.

Фото: katarzynabialasiewicz / istock
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Введение бесплатного горячего питания для школьников 1-4 классов будет поэтапным - начиная с 1 сентября 2020 года и вплоть до 1 сентября 2023 года. На самом деле, большинство регионов уже кормят детей по нормам рассматриваемого проекта. Но есть те регионы, которые этого не делали. По данным кабмина за апрель прошлого года, около 40% учеников не получают разовое горячее питание.

Законопроект уравнивает детей в праве на здоровье, провозглашенном в Конституции, подчеркнул первый зампред Комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко. Здоровье школьников ухудшается во многом потому, что школьное питание сегодня осуществляется не в полной мере, считает он.

Государство теперь берет на себя расходы, которые всегда возлагались на семейные бюджеты, подчеркнула один из инициаторов проекта о здоровом питании - вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Она заверила, что парламентарии проведут мониторинг того, как реализуется инициатива.

Минпросвещения РФ уже опубликовало проект постановления правительства, в котором определило порядок расчета субсидий на организацию бесплатного горячего питания. По предварительным данным, общая потребность на сентябрь-декабрь 2020 года составляет более 26 млрд рублей, из которых 18,5 млрд пойдет из федерального бюджета. Подготовленный проект постановления определяет, что уже с 1 сентября 2020 года все ученики младших классов будут обеспечены горячим питанием, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

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