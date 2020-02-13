Госдума приняла в первом чтении закон о банкротстве без суда

Пока что законодательство разрешает банкротиться по суду, если долг гражданина превышает 500 тысяч рублей. Новый законопроект касается тех, кто задолжал от 50 тысяч рублей до 500 тысяч и не может расплатиться. Такие граждане смогут стать банкротами, минуя суд - через решение арбитражного управляющего. Причем последний обязан рассмотреть дело бесплатно и в оперативном порядке. Согласно документу, такая возможность появится с 1 октября 2020 года.

Новый закон позволит неимущим гражданам снять с себя долговое бремя. Также он снизит нагрузку на суды, повысит доступность и эффективность процедуры банкротства для физлиц. Как объяснил автор проекта - глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, пока что из-за дороговизны и ряда бюрократических проволочек процедура банкротства остается недоступной. Она стоит порядка 100 тысяч рублей, что слишком дорого для желающих обанкротиться.

Как пойти по новой процедуре? Нужно будет подать заявление о признании банкротом во внесудебном порядке. Арбитражный управляющий проверит, соответствует ли гражданин требованиям. Например, человек должен быть официально признан безработным или иметь источник дохода ниже величины прожиточного минимума на каждого члена семьи. У него не должно быть имущества, за исключением того, на которое не может быть обращено взыскание, а денег на счетах не должно быть более 50 тыс. рублей.

После проверки управляющий разместит сведения о возбуждении внесудебного порядка банкротства в едином федеральном реестре. "Его гонорар за работу и все расходы по делу будут полностью оплачены из фонда поддержки внесудебного банкротства граждан", - уточнил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. Это очень важно, считает он, ведь сейчас только в виде гонорара управляющему надо отдать 25 тысяч рублей и более. Очевидно, что у человека, оказавшегося из-за жизненных трудностей в долгах, таких денег просто нет.

После того как процесс будет запущен, в отношении гражданина на год прекращается начисление штрафов, пеней и иных финансовых санкций, а также процентов по всем обязательствам. Особенно это актуально для должников микрофинансовым организациям. Кроме того, на паузу ставится действие исполнительных документов по имущественным взысканиям с гражданина. При этом человека не освободят от уплаты алиментов, платежей по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и т.п.

Для должников это будут фактически "долговые каникулы", отметил Володин. "За этот годичный период арбитражный управляющий может помочь добросовестному должнику выбраться из финансовой ямы без потери остатков имущества и полного поражения в кредитных правах", - добавил он. Процесс банкротства будет прекращен, если жизненная ситуация гражданина улучшилась - он нашел более высокооплачиваемую работу, вступил в наследство и так далее.

Важно, что банкротство не станет индульгенцией, - упрощенную процедуру можно будет пройти только один раз. Кроме того, в любой момент времени любой кредитор может оспорить и перевести эту упрощенную процедуру в традиционную судебную. Так что новая схема, заверил автор проекта, не приведет к злоупотреблениям со стороны мошенников.

"Цель банкротства - не оставить должника без средств к существованию, а, напротив, дать ему шанс на нормальную жизнь", - поддержала инициативу вице-спикер ГД Ольга Епифанова. Для плательщика, запутавшегося в кредитах, по ее оценке, будет лучшим выходом один раз пройти неприятную процедуру, а затем попробовать строить жизнь заново.