Госдума увеличила денежное довольствие военнослужащих

Закон унифицирует денежное довольствие призывников, проходящих службу в Вооруженных силах РФ, МЧС и Росгвардии. В документе, кроме того, предусмотрена индексация выплаты. Так, размер оклада по воинской должности солдата-срочника с 1 октября текущего года составит 2086 рублей.

Документ принят по результатам эксперимента, который Минобороны проводило в период с 2012 по 2018 год. Солдатам-срочникам в его рамках выплачивалось денежное довольствие в размере 2 тыс. рублей в месяц, а также ежемесячные надбавки. Выплаты учитывали оклад по воинской должности, квалификацию, особые условия службы, работу с секретными сведениями.

Ранее срочники получали оклады в зависимости от должности. По оценке военного ведомства, благодаря эксперименту довольствие всех категорий военнослужащих по призыву увеличилось. У тех, кто служил на первичных воинских должностях, например, выросло в среднем на 400-900 рублей.

Новый закон предусматривает ряд дополнительных выплат для военнослужащих за особые условия службы:

- До 1 тыс. рублей составит ежемесячная надбавка за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время;

- За командование воинским подразделением добавят до 800 рублей;

- За работу со сведениями, составляющими государственную тайну, - от 200 до 500 рублей.

Документом также предусматривается установление единовременного пособия при увольнении с военной службы в размере одного оклада.