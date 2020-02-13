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13.02.2020 17:57
Рубрика: Общество

В Египте раскопали огромную гробницу с 28-метровой шахтой

Текст: Денис Передельский
Фото: Fritz Barthel / Johannes Gutenberg University Mainz Фото: Fritz Barthel / Johannes Gutenberg University Mainz
Фото: Fritz Barthel / Johannes Gutenberg University Mainz

Археологи из Университета Майнца (Германия) впервые представили отчет о масштабном 16-летнем исследовании древнеегипетского некрополя в городе Асьют, в ходе которого была обнаружена крупнейшая для своего времени гробница сановника.

Отчет опубликован на портале Phys.org. Его представила ведущий автор исследования профессор Урсула Верховен-Ван Эльсберген из Университета имени Йоханнеса Гутенберга в Майнце.

Раскопки в некрополе на окраине города Асьют аль-Гарби начались 16 лет назад. До того исследователи крайне редко посещали это место из-за ограничений властей. Хотя первая документированная запись о проведенных здесь изысканиях относится к временам Наполеона Бонапарта.

Фото: Enrique Terrones, Antonio Reyes, Centro INAH Quintana Roo
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Удивительно, но об этом городе мало что известно, хотя он был одним из крупнейших городов Древнего Египта. Ученые говорят, что и в самом Древнем Египте Асьют популярностью не пользовался, в отличие, скажем, от Фив или Луксора. В то же время его некрополь внушал уважение.

Именно здесь в последние годы был сделан ряд важных открытий. К примеру, немецкие исследователи раскопали самую большую гробницу своего времени. Ее длина составляла 120 метров, а высота потолков - 11 метров. Но самое интересное то, что под поверхностью располагалась шахта, которая уходила вниз на 28 метров.

Археологи сообщают, что эта усыпальница была уникальной с точки зрения архитектуры. Чтобы полностью ее раскопать, они потратили шесть сезонов. Усыпальница получила условное обозначение "гробница I". Установлено, что она принадлежала правителю провинции Джеф-Айхапи I (примерно 1900 г. до н.э.)

Эта гробница является самой большой в некрополе Асьюта, которую планируется открыть для посещения туристов уже в этом году. Кроме того, это единственная известная гробница высокопоставленного чиновника такого размера указанного периода времени.

Внутри усыпальница была украшена настенными картинами и надписями, вырезанными на камне. Многие из этих текстов имели хождение в Египте на протяжении еще более 2000 лет. Это говорит о том, что тексты Асьюта пользовались уважением и имели важное религиозное и лингвистическое значение.

Фото: H. Arcusa Magallon / Arcadia-General Foundation of Valladolid University
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В рамках проекта была создана первая карта этого некрополя, на которую нанесены данные более чем о 300 объектах. Установлено, что огромные каменные гробницы местных номархов были построены в Первый переходный период и в период Среднего царства, то есть приблизительно с 2200 по 1900 годы до н.э.

Однако после периода фараонов 200-метровый известняковый массив был также местом христианских и исламских захоронений. Кроме того, этот некрополь использовался для захоронения животных. В районе горы Асьют убежище находили отшельники, здесь размещались коптские монастыри. А в последние годы эту местность для своих нужд использовали военные.

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