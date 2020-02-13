В это воскресенье, 16 февраля, на арене в столичном Петровском парке пройдет уже четвертый по счету Матч всех звезд Единой лиги. Чем удивят организаторы в этот раз, "РГ" рассказала легендарная в недавнем прошлом баскетболистка, а ныне генеральный директор лиги Илона Корстин.

Начнем немного издалека. Матч всех звезд станет последним большим событием в календаре перед почти двухнедельным перерывом, на который уйдет Единая лига. Насколько вы удовлетворены к данному моменту тем, как протекает сезон?

Илона Корстин: Сезон получается интересный. Все постоянно меняется. У нескольких команд одинаковое соотношение побед и поражений, и трудно понять, каким окажется окончательный состав восьмерки плей-офф. Если говорить о приятных неожиданностях, я бы отметила "Калев". При скромном бюджете они показывают хороший баскетбол и дают результат. Опять же "Енисей". Из неприятных сюрпризов - выступление "Зенита". Команда Евролиги не попадает в плей-офф. Это можно объяснить тем, что очень сложно совмещать участие в Евролиге и Единой лиге, играть стабильно на одном уровне. Кроме того, тяжело перенастраиваться с одного турнира на другой.

Гала-матч - хороший повод и для баскетболистов, и для зрителей немного отвлечься от турнирных перипетий. Чем нынешнее шоу будет отличаться от предыдущих? Какие ожидания от события лично у вас?

Илона Корстин: Жду Матч всех звезд с воодушевлением. В этот раз его лейтмотивом станет тема инноваций. Наш лозунг - "будущее здесь". Так что недостатка в технологических новинках не будет. Не хочу раскрывать все карты, но, к примеру, соведущей Ивана Урганта впервые в истории станет голосовой помощник Алиса. Еще у нас будет интересное покрытие в виде экрана. Немного сложно объяснить, о чем речь, но вы все увидите сами.

Как известно, публика в Москве избалованная и взыскательная. Как еще собираетесь ее развлекать?

Илона Корстин: Матч всех звезд делается прежде всего для болельщиков. Каждый год мы стараемся придумать для них что-то новое, разные конкурсы. В одном из них, как и в прошлом году, мы разыграем миллион рублей. И этот миллион найдет своего обладателя. Раньше, чтобы его получить, нужно было попасть в кольцо с центра. Это мало кому по силам, поэтому не так интересно. Теперь за определенное время участникам конкурса нужно будет произвести несколько бросков с разных позиций. Кто лучше справится, тот и выиграет приз. Еще будем разыгрывать машину, кроссовки, футболки и много других призов. Правила конкурсов обновляются на сайте и в соцсетях. Будут, конечно, и самые разные активности. В большом перерыве матча выступит популярная ныне группа IOWA. Вообще, у нас все расписано так, чтобы болельщику не пришлось думать, как скоротать время.

В этом году вы впервые выдали "уайлд кард" для легенд Сергею Моне из "Химок" и Кайлу Хайнсу из ЦСКА, которые не попали в число участников Матча всех звезд по итогам голосования. С чем связан этот шаг?

Илона Корстин: Когда Сергей Моня не попал в расширенный список кандидатов на участие в Матче звезд, в соцсетях началась дискуссия, которая сразу пошла в неправильном направлении. Мол, как можно было не взять Моню, капитана России. Но раз Мони не оказалось в расширенном списке, значит, его не выбрали те же болельщики "Химок". Какие к нам могут быть претензии? Потом мы, конечно, начали обсуждать ситуацию внутри лиги и пришли к тому, что Сергей - это баскетбольная величина, и было бы правильно отметить все его заслуги. Так появился тот самый legends Wildcard. А чтобы сохранить баланс в командах, аналогичное приглашение мы выдали капитану ЦСКА Хайнсу. Почему именно ему, объяснять, думаю, не надо.

Как и прежде, матч пройдет в формате "звезды России против звезд мира". На данный момент считаете его оптимальным?

Илона Корстин: Мы постоянно думаем, как увеличить интерес болельщиков. Возможно, однажды сделаем двух капитанов, которые будут набирать себе команды. Но пока нынешний формат себя оправдывает. Во-первых, у любителей баскетбола не так много возможностей увидеть вживую сборную страны. Конечно, сборная звезд России - не совсем то же самое, но тем не менее. Во-вторых, у нас, в отличие от той же НБА, сохранена спортивная составляющая. Российские баскетболисты играют на полном серьезе. Они мотивированы, потому что в клубах не всегда получают достаточно много времени. У легионеров другой стимул. Иностранцы, особенно те, кто играют в клубах не из столицы, очень хотят попасть на Матч звезд, чтобы показать себя в первую очередь в индивидуальном плане. Получается своего рода противостояние командного и индивидуального.

Раз уж тема будущего у вас заглавная, вы наверняка уже прикидывали, какие города могли бы принять следующие Матчи всех звезд?

Илона Корстин: Разумеется, мы уже думали об этом, памятуя об очень удачных опытах в Сочи и Санкт-Петербурге. Принять Матч всех звезд хотели бы многие. И Казань, и Калининград, и Краснодар. Но вопрос требует комплексного рассмотрения. Матч всех звезд - мероприятие затратное. В Москве благодаря продажам билетов, помощи города и спонсоров нам удается отбивать не менее 90 процентов от потраченного. Получится ли то же самое в другом городе - вопрос. Арена в Петровском парке вмещает 11 тысяч зрителей: где еще в России найти таких размеров баскетбольную площадку? Плюс цены на билеты московские (что не помешало в прошлом году собрать аншлаг). В любом случае ограничиваться Москвой мы не собираемся.

Зачем вообще Единой лиге нужны эти матчи?

Илона Корстин: Проведение Матча всех звезд - дело не только недешевое, но и энергозатратное. Особенно с учетом того, что все организуем своими силами без привлечения кого-либо со стороны. Но это нужно для популяризации Единой лиги, для продвижения баскетбола, для того, чтобы болельщики были счастливы. Мы хотим показать, что баскетбол - это круто, это интересно и это зрелищно. Плюс мы подаем пример клубам, показываем им, как можно работать со спонсорами, какие практики можно внедрить. Вот вам иллюстрация: в прошлом году мы провели конкурс "Бросок на миллион", так все клубы стали у себя его использовать.

Напоследок не могу не спросить у вас как у многократного чемпиона Европы, призера олимпийских игр и чемпионатов мира. В этом году женская сборная России пропустит очередной крупный турнир, Олимпиаду в Токио. Это отражает реальное положение дел или все-таки совпадение? И сумеет ли нынешнее поколение достичь тех же высот, что и ваше?

Илона Корстин: Все это очень грустно. Учитывая молодежные и кадетские команды, я играла за сборные России 20 лет. За нашими спинами были молодые игроки, которые жаловались, что им не хватает игрового времени, ответственности. Но вот мы ушли, а они себя так и не проявили. А потом случился провал. Огромная дыра в поколении. Сейчас у нас появился явный лидер Вадеева вокруг которой можно и нужно строить новую команду. Но в то же время игра не должна строиться через одного игрока. А пока, к моему большому сожалению, результата нет. Не отобрались даже в олимпийскую квалификацию. Хотя по потенциалу должны были. И РФБ сделала все, чтобы у них получилось. Но это баскетбол, все решается на площадке. Надо выходить и доказывать.

Формат "звезды России против звезд мира" позволяет сохранить спортивную составляющую

Почему у них не получается?

Илона Корстин: В молодежных командах девочки дают результат, а во взрослом баскетболе теряются. Вот этот вот переход является критичным. Я, честно говоря, когда смотрела чемпионат Европы, так расстроилась, что сама решила открыть академию. Подумала, что если уж что-то делать, то надо начинать с себя.

Когда ждать отдачу?

Илона Корстин: Это долгий путь. У нас в академию принимают с шести лет. Дети должны подрасти, окрепнуть, научиться баскетбольному мастерству. Но даже сейчас я уже вижу прогресс. Важно не останавливаться и постоянно работать над собой, ставить цели и идти к ним.

Где будем смотреть

"Матч ТВ"

16.30. Матч всех звезд Единой лиги. Прямая трансляция